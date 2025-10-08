Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rutinellenőrzésből embercsempészet - négyen akartak illegálisan átkelni a magyar határon

embercsempészet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 10:20
illegális határátlépőkhatárrendőrség
Egy egyszerű, rutin ellenőrzésnek indult a rendőrségi folyamat, amelyben összesen öt embert találtak bűnösnek. Embercsempészet vádjával tartóztatták le a sofőrt.

Embercsempészettel vádolnak egy román férfit, miután négy kínai állampolgárt próbált illegálisan Szlovéniába utaztatni. Rutin ellenőrzés buktatta le a sofőrt és utasait.

rendőr rendőrség rendőrautó, embercsempészet
Embercsempészet miatt indult eljárás egy román férfi ellen, aki bolgár rendszámú autóval próbált négy kínai utast Szlovéniába juttatni illegálisan Fotó: police.hu / police.hu

Embercsempészet miatt kell felelnie a román férfinek

A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte egy román embercsempész letartóztatását. - írta a Délmagyar.hu cikkében.

A Szegedi Járásbíróság elrendelte annak a román embercsempésznek a letartóztatását, akit egy rutin ellenőrzés alatt fogtak el múlt szombaton. Négy kínai származású állampolgárt próbált Szlovénia területére csempészni egy bolgár rendszámmal ellátott autóban. A sofőr tudta, hogy a határátlépés feltételei nem megfelelőek, valamint az utasok sem tudtak semmi bizonyítékot felmutatni Magyarországon aló tartózkodásukhoz. A bűnös férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészet miatt kell felelnie a bíróságon. Előzetes letartóztatását a szökés, elrejtőzés valamint az összebeszélés veszélye miatt rendelték el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu