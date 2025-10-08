Rutinellenőrzésből embercsempészet - négyen akartak illegálisan átkelni a magyar határon

Embercsempészettel vádolnak egy román férfit, miután négy kínai állampolgárt próbált illegálisan Szlovéniába utaztatni. Rutin ellenőrzés buktatta le a sofőrt és utasait.
A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte egy román embercsempész letartóztatását. - írta a Délmagyar.hu cikkében.
A Szegedi Járásbíróság elrendelte annak a román embercsempésznek a letartóztatását, akit egy rutin ellenőrzés alatt fogtak el múlt szombaton. Négy kínai származású állampolgárt próbált Szlovénia területére csempészni egy bolgár rendszámmal ellátott autóban. A sofőr tudta, hogy a határátlépés feltételei nem megfelelőek, valamint az utasok sem tudtak semmi bizonyítékot felmutatni Magyarországon aló tartózkodásukhoz. A bűnös férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészet miatt kell felelnie a bíróságon. Előzetes letartóztatását a szökés, elrejtőzés valamint az összebeszélés veszélye miatt rendelték el.
