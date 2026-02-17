Rendőrre lőttek az embercsempészek: egyikük különös titkot osztott meg

„Sajnálom, amit elkövettem, szeretnék hazamenni a családomhoz” – közölte kedd (febr.17.) reggel a bíróságon annak a férfinak a szavait a védőügyvédje, aki társaival együtt még 2022 novemberében szíreket próbált átcsempészni Magyarországon át Németországba. Azonban nem jött be a számításuk, mert rajtuk ütöttek, ekkor többször egy rendőrre lőttek, hogy így meneküljenek, de végül elfogták őket.

Rendőrre lőttek és embert csempésztek, most a bíróság előtt kell felelniük Fotó: Bors

Rendőrre lőttek az embercsempészek

Három fiatal iraki férfi állt a bíróság előtt fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt. Ezúttal a tárgyalás a harmadrendű vádlottról szólt, védője perbeszédét mondott el, amit egy tolmács fordított a külföldi vádlottaknak.

A vádirat szerint két férfi 2022. november 14-én reggel Budapest felé hajtott egy kisteherautóval, melynek a rakterében 21 szír állampolgár utazott. Őket még két férfi kísérte, úgymond „előfutóként” haladt előttük, hogy biztosítsák az útvonalat. Azonban ez szemet szúrt a rendőrségnek és intézkedés alá akarták vonni a teherautót, de az nem állt meg, menekülőre fogta. Míg a másik kocsi elhajtott.

A teherautó nagy sebességgel, irányjelzés nélkül sávot váltott, hosszasan a leálló sávban közlekedett, majd szándékosan túl közel ment a rendőrautóhoz, ezzel veszélyeztetve a rendőrök életét és testi épségét.

Rendőrre lőttek, így próbáltak menekülni Fotó: police.hu

A menekülés során, a jármű jobb első ülésén utazó férfi az ablakon kihajolva egy gáz-riasztó fegyverrel háromszor a levegőbe lőtt, majd öt célzott lövést adott le a rendőrökre, és négy üvegpalackot is feléjük dobott. A hajsza Budapestig tartott, de ott a forgalom miatt kénytelen volt megállni a teherautó. Ekkor a sofőr és a társa kiszállt és elmenekült, ám közben egyikük célzott lövéseket adott le az őket gyalogosan üldöző rendőrökre. A másik autóban ülő társait is elfogták, a vádirat szerint egyikük volt az, aki a fegyvert elhelyezte a teherautóban azért, hogy társai erőszakkal megakadályozzák az esetleges rendőri intézkedést.

Elnézést kért az embercsempészés miatt

A harmadrendű vádlottal folytatódott a tárgyalás, mely során a védője elmondta: a férfinak nem volt köze a fegyverhez, nem ő rejtette a teherautóba és nem is ő lőtt. Állítása szerint az egyik rokona szervezte be a szírek szállítására, amiért pénzt ajánlottak neki, így azt elfogadta. Védőjének elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy részt vett az embercsempészésben, de tagadja, hogy rendőrre támadt volna.