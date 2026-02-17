Rendőrre lőttek az embercsempészek: egyikük különös titkot osztott meg

„Sajnálom, amit elkövettem, szeretnék hazamenni a családomhoz” – közölte kedd (febr.17.) reggel a bíróságon annak a férfinak a szavait a védőügyvédje, aki társaival együtt még 2022 novemberében szíreket próbált átcsempészni Magyarországon át Németországba. Azonban nem jött be a számításuk, mert rajtuk ütöttek, ekkor többször egy rendőrre lőttek, hogy így meneküljenek, de végül elfogták őket.
Három fiatal iraki férfi állt a bíróság előtt fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt. Ezúttal a tárgyalás a harmadrendű vádlottról szólt, védője perbeszédét mondott el, amit egy tolmács fordított a külföldi vádlottaknak.
A vádirat szerint két férfi 2022. november 14-én reggel Budapest felé hajtott egy kisteherautóval, melynek a rakterében 21 szír állampolgár utazott. Őket még két férfi kísérte, úgymond „előfutóként” haladt előttük, hogy biztosítsák az útvonalat. Azonban ez szemet szúrt a rendőrségnek és intézkedés alá akarták vonni a teherautót, de az nem állt meg, menekülőre fogta. Míg a másik kocsi elhajtott.
A teherautó nagy sebességgel, irányjelzés nélkül sávot váltott, hosszasan a leálló sávban közlekedett, majd szándékosan túl közel ment a rendőrautóhoz, ezzel veszélyeztetve a rendőrök életét és testi épségét.
A menekülés során, a jármű jobb első ülésén utazó férfi az ablakon kihajolva egy gáz-riasztó fegyverrel háromszor a levegőbe lőtt, majd öt célzott lövést adott le a rendőrökre, és négy üvegpalackot is feléjük dobott. A hajsza Budapestig tartott, de ott a forgalom miatt kénytelen volt megállni a teherautó. Ekkor a sofőr és a társa kiszállt és elmenekült, ám közben egyikük célzott lövéseket adott le az őket gyalogosan üldöző rendőrökre. A másik autóban ülő társait is elfogták, a vádirat szerint egyikük volt az, aki a fegyvert elhelyezte a teherautóban azért, hogy társai erőszakkal megakadályozzák az esetleges rendőri intézkedést.
A harmadrendű vádlottal folytatódott a tárgyalás, mely során a védője elmondta: a férfinak nem volt köze a fegyverhez, nem ő rejtette a teherautóba és nem is ő lőtt. Állítása szerint az egyik rokona szervezte be a szírek szállítására, amiért pénzt ajánlottak neki, így azt elfogadta. Védőjének elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy részt vett az embercsempészésben, de tagadja, hogy rendőrre támadt volna.
Volt egy embercsempészeti cselekmény, ami sajnálatos módon átfordult egy hivatalos személy elleni erőszakba
– nyilatkozta dr. Bárdos Zsuzsanna védőügyvéd. A teherautóban ülők kaptak egy telefonhívást, mely szerint lőjenek a rendőrökre, akik intézkedés alá akarták vonni őket. Az én védencem, amikor már fegyverropogás volt, akkor már nem is volt a helyszínen, de nem is ő telefonált, nem ő adta az utasítást. Az én ügyfelem az embercsempészetet elismerte – de ennek a körülményeit meg kell állapítani - és sajnálja, szeretne hazamenni a családjához. Az első rendű pedig beismerte, hogy rálőtt a rendőrökre – zárta szavait az ügyvéd.
A három férfi ügyében májusban hirdetnek ítéletet.
