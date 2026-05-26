Rejtélyes eltűnés: Magyarországon bukkant fel a német kórházból eltűnt csecsemő

Rejtélyes eltűnés borzolta a kedélyeket a németországi Duisburgban. Május 19-én ugyanis nem mindennapi eset miatt kellett riadót fújni a helyi kórházban: egy súlyosan beteg 6 hónapos baba és az édesanyja is szőrén-szálán eltűnt a kórházból. Végül meglepő helyen és igencsak messze találtak rájuk: Magyarországon.

Magyarországon oldódott meg a rejtélyes eltűnés

Úgy tudni, hogy a kisfiút egy súlyos betegség miatt vitték be a helyi Helios St. Johannes Klinikára. Ott derült ki, hogy a kisfiú állapota súlyosabb, mint gondolták, ezért azonnal sürgősségi ellátásban részesítették. Ezután viszont sokkoló dolog történt: mire a nővérek és az orvosok a kórterembe mentek az éjszakai órákban, a 31 éves asszony és a csecsemő is nyomtalanul eltűnt. A kisfiú viszont veszélyben volt: az állapota nem javult, továbbra is súlyos volt, így nem csoda, hogy a kórházi dolgozók azonnal riadóztatták a helyi zsarukat. A rendőrség azonnal a klinikára rohant, és nem csak a kórházat, de még a környéket is lezárták, majd azonnal anya és fia keresésére indultak. A hatalmas akció nem volt véletlen: a kisfiú állapota miatt a helyzetet életveszélyesnek minősítették, így a zsaruk minden erejükkel arra koncentráltak, hogy megtalálják a szőrén-szálán eltűnt családot. Információink szerint azonban hiába a hatalmas rendőri készültség: sem a babát, sem pedig az asszonyt nem találták, pedig már több nyomot is követtek, végül pedig már országos bejelentést is tettek, arra kérve mindenkit: aki látta anyát és fiát, az jelentkezzen a rendőröknél, a fiúcska ugyanis életveszélyben lehet. A rejtélyt csak növelte, hogy a zsaruk azt is hozzáfűzték, nem kizárt, hogy az asszony nincs egyedül: vélhetően két másik, egy 1 és egy 13 éves gyerekkel és egy férfivel lépett le.

A bomba később robbant, amikor kiderült: végül ugyan megtalálták a beteg gyereket és az anyát, igen ám, de nem Németországban, hanem a biztonságot jelentő kórháztól több száz kilométerre, Magyarországon. Azt egyelőre nem tudni, hogy hogyan is jutottak el hazánkba, azonban a Main Spitze úgy tudja, hogy a baba a körülményekhez képest jól van, jelenleg is orvosi ellátásban részesül. Az eset körülményeit a helyi rendőrség vizsgálja.