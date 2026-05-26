SMA-s Lencsi fájdalomra panaszkodott: nagy a baj, eltört az implantátum a kislány hátában

Mint arról a Bors beszámolt, a 2016-ban született Lencsinél egyéves korában mutatkoztak az első problémák. Egyre nehezebben mászott, aztán nem állt fel. Az orvosok a teljes kivizsgálás után kimondták a szülőknek a diagnózist: Lencsi SMA-s. A szülők, Zsákai Gábor és párja, Éva igyekeznek a kislánynak minél teljesebb életet biztosítani.

Lencsi hősiesen harcol az SMA-betegség ellen / Fotó: Bors

A betegség a test teljes izomzatát támadja, de az személyenként eltérő, hogy a sorvadás melyik testrészen erősebb. Lencsi esetében a csípőizomzat a leggyengébb, így a kislány kerekesszékes lett.

A tudomány mai állásánál az SMA még a tünetek megjelenése előtt kezelhető a leghatékonyabban. Ha a betegséget Lencsinél is időben kiszűrik, és a szükséges beavatkozásokat időben elvégzik, a lányomat ma alig tudnák megkülönböztetni a vele egyidős gyerekektől. Vidáman futkosna a többiekkel a szünetekben, és 100 százalékos életet élne. Bizonyára gyógytornára kellene járnia és a sportokban talán nem tartozna a legtehetségesebbek közé, de hát az emberek 99,99 százaléka sem élsportoló

- mondta még korábban lapunknak Lencsi édesapja.

Lencsin az orvosok az úgynevezett Spinraza-kezelést alkalmazzák. Ennek lényege, hogy a gerincvelő-folyadékba négyhavonta befecskendeznek egy injekciót. Egy operáció során a kislány gerincéhez erősítettek egy implantátumot, amit megfelelő időközönként azóta is nyújtani kell. Lencsit legutóbb három hete műtötték, ám azóta az implantátum eltört, ezért azt cserélni kell. Az újabb beavatkozást holnap, május 27-én végzik Pécsett.

Lencsi életvidám gyermek / Fotó: Gyógyulj, Lencsi!

Az implantátumot úgy kell elképzelni, mint egy vékony, teleszkópos rudat, aminek az anyaga egy idő után elfárad. Amíg Lencsi növésben van, csak alsó és a felső csigolyákhoz erősítik, aztán körülbelül 14 éves korban építik be a véglegest. Akkor már végigcsavarozzák a csigolyákat

– mondta a Borsnak Lencsi anyukája, Éva.

Újabb kihívás vár az SMA-s Lencsire

A rúd eltörésére úgy derült fény, hogy Lencsi erős fájdalomra panaszkodott. A szülők először úgy vélték, hogy a kellemetlen tünetet csupán a nem sokkal előtte elvégzett operáció okozza, de mivel a fájdalom nem enyhült, mentőt hívtak hozzá.

Lencsit a kórházban megröntgenezték, így kiderült, hogy a rúd belülről nyomja Lencsi hátát

- tette hozzá Éva.