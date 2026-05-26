Veszélyes vegyületeket találtak az elhagyatott laborban – Galéria!

Rengeteg kísérletet végezhettek a mára elhagyatottá vált laborban. Rejtély, hogy mi történhetett az utolsó napon, de a dolgozók mindent hátrahagytak.

Mindent hátrahagytak a laborban.

A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számolt. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu, a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker és az elhagyatott vendégház is. Most újabb izgalmas helyen járt, amit egykor laborként és anyagvizsgálókánt is használtak.

Rengeteg üvegcse sorakozik a vas polcokon, kénsav és egyéb vegyületek címkéjével ellátott üvegek maradtak hátra a laborban. Mindent belepett a por, régóta nincsen élet az épületben.

