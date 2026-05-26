Ma 20 éve hangzott el Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde – galéria

2006. május 26-án mondta el Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök az elhíresült őszödi beszédét. Az akkori kormányfő Balatonőszödön, az MSZP (Magyar Szocialista Párt) zárt gyűlésén beismerte, hogy kormánya az előző időszakban nem csinált semmit, miközben az országot gazdasági csődbe sodorták és "hazudtunk reggel, éjjel meg este". Amikor a beszéd kiszivárgott és nyilvánosságra került, a fővárosban tüntetéssorozat kezdődött, amely 2006. október 23-án véres összecsapásokká alakultak át, ugyanis az azonosítószám nélküli rendőrök gumilövedékkel, viperákkal és könnygázzal támadtak a békés tüntetőkre.

Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde a rendszerváltás utáni legsötétebb baloldali korszakot hozta el Magyarországra. Fotó: AFP

Gyurcsány az őszödi beszédében: "Elk*rtuk! Nem kicsit, nagyon!"

Alig egy hónappal a 2006-os országgyűlési választások után ismerte be Gyurcsány Ferenc, hogy kormányzás helyett nem csináltak semmit és csak "hazudtunk reggel, éjjel meg este".

Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi

– mondta Gyurcsány Ferenc Balatonőszödön.

A beszéd kiszivárgása után az emberek bizalma megrendült a kormányban és tüntetéseket szerveztek, Gyurcsány Ferenc lemondását követelték. A tüntetők először a Kossuth téren gyűltek össze, majd átvonultak az MTV székházához, ahol a petíciójukat akarták beolvastatni. Eközben folyamatosan érkeztek a rendőri egységek, amik végül összecsaptak a tüntetőkkel.

Az események eszkalálódtak és 2006. október 23-án csúcsosodott ki a gyurcsányi rendőrterror. Akkor azonosítószám nélküli rendőrök gumilövedékkel, fejre célozva lőtték a békés tüntetőket és viperákkal ütötték-verték őket. Sokan megsebesültek, többen súlyosan, jó néhány embert pedig minden indok nélkül letartóztattak.

Ha még emlékszel az akkor történtekre, akkor azért, ha számodra ez már csak történelem, akkor éppen azért érdemes képeinkkel felidézned a Gyurcsány-korszak legsötétebb időszakát! Már csak tanulságul is: ez az, aminek többé nem szabad megtörténnie.