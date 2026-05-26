Véráztatta romantika: 92 éve ért véget Bonnie és Clyde véres ámokfutása

A harmincas évek Amerikája a kilátástalanság és az éhezés kora volt. Ebben a környezetben Clyde Barrow, a texasi szegénygyerek nem látott más utat, mint a bűnözést. Amikor 1930-ban megismerte a fiatal, férjezett, de kalandvágyó Bonnie Parkert, a sorsuk megpecsételődött. A hírhedt bűnöző páros gyakran kisboltokat, benzinkutakat fosztott ki pár dollárért, miközben a rendőrség tehetetlenül figyelte a nyomaikat. A közvélemény eleinte afféle modern Robin Hoodként tekintett rájuk, de a kép hamar elvéresedett Bonnie és Clyde kapcsán.

92 éve ért véget Bonnie és Clyde véres ámokfutása

Nem csak bankokat raboltak: 13 gyilkosság tapadt a kezükhöz

Bár a filmek gyakran romantikus kalandorokként ábrázolják őket, Bonnie és Clyde valójában rettegésben tartották a vidéket. Ámokfutásuk során összesen 13 embert öltek meg, köztük kilenc rendőrtisztet. Nem ismertek kegyelmet, ha a menekülésről volt szó. A banda tagjai jöttek-mentek, börtönökből szöktek meg, és folyamatosan lopták a korszak leggyorsabb autóit, a Ford V8-asokat, amelyekkel mindig egérutat nyertek az akkor még lassabb rendőrségi járművek elől. Clyde olyannyira imádta ezeket az autókat, hogy még Henry Fordnak is írt egy köszönőlevelet a megbízható „menekülőautókért”.

Az árulás és a 167 golyó

A végzet 1934. május 23-án érte utol őket. Frank Hamer volt texasi ranger hónapokon át tanulmányozta a páros szokásait, és rájött, hogy egy körforgásszerű útvonalon mozognak Louisiana és Texas között. A csapdát egy egykori bandatag apjának segítségével állították fel. Bonnie és Clyde gyanútlanul hajtottak bele a lesállásba. A rendőröknek nem volt választásuk, mert tudták, hogy Clyde azonnal tüzelni fog, ha megállítják. Az autó karosszériáját szitává lőtték, a párosnak esélye sem volt a túlélésre. Bonnie még egy félbehagyott szendvicset tartott a kezében, amikor az első golyók eltalálták.

Bonnie és Clyde halálukban is sztárok maradtak

A rajtaütés utáni percekben a helyszínre érkező kíváncsiskodók emléktárgyakat próbáltak gyűjteni: volt, aki Bonnie hajfürtjét akarta levágni, mások a véres ruhadarabjaikból próbáltak darabokat szerezni.