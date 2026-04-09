Rejtélyes eltűnés: pontosan két év után került elő Árpád holtteste

2024 áprilisában az egész környék összefogott, amikor híre ment, hogy eltűnt Árpád. A férfi biciklivel indult el szabadi otthonából, ám sem rá nem bukkantak a keresőcsapatok, sem a kerékpárjára.
A Somogy vármegyei férfi keresésében mindent bevetettek: rendőrök, hivatásos eltűntkeresők, civilek járták a környéket, kutyákkal. A környék biztonsági kamerái sem vezettek közelebb a rejtélyhez. A férfi fia kevésbé tradicionális módszereket is kipróbált, hátha sikerre járnak – sajnos azonban nem így történt.
"Rengeteg jelzést kaptam akkoriban, képeket küldtek az emberek elhagyott biciklikről, de egyik sem az övé volt. Nem hiszek az ilyesmiben, de meghallgattam jósokat, látókat is" – árulta el Árpád fia a Blikknek, hozzátéve: a várva várt áttörés akkor történt meg, amikor már rég lemondtak róla. Napra pontosan két évvel édesapja eltűnése után, idén április 4-én egy ismerőse végül rábukkant az eltűnt férfi elhagyatott kerékpárjára, ráadásul nem is oly messze.
Nem sokkal odébb volt egy romos pince, ott találtuk meg édesapám maradványait
– folytatta a férfi, hozzátéve: a hatóságok eddig nem tudták megállapítani a halál okát, és neki sincs semmilyen sejtése, ugyanis édesapja egészséges volt, gyógyszereket sem szedett – csak az ízületeit fájlalta, ezért is közlekedett általában biciklivel.
