Hiába kiabált, terhes nőt ért támadás a nyílt utcán

Várandós nőtt rántott a földre egy tolvaj, aki megpróbálta ellopni tőle a telefonját. A nő sokáig küzdött az elkövetővel, azonban elvesztette az egyensúlyát, emiatt a földre zuhant.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Egy telefonrabló rántott a földre egy nyolchónapos terhes nőt London belvárosában. Laura Coleman elmondása szerint a támadó hátulról közelítette meg, a járdára hajtott az elektromos kerékpárjával, és megpróbálta kitépni a nő kezéből a telefont.

Egy darabig sikerült magánál tartania a mobilt, azonban elvesztette az egyensúlyát, emiatt előre zuhant és a hasára esett. „Az egész pillanatok alatt történt, erőszakos volt és sokkoló” – idézte fel az esetet Laura. Amíg a földön feküdt, végig csak arra tudott gondolni, hogy vajon a babája jól van-e. A támadónak végül nem sikerült megszereznie a telefont.

Nyolc hónapos terhes vagyok!

– kiáltotta Laura a tolvaj után a fájdalommal és sokkal küzdve. Laurat azóta is kísértik a rablás pillanatai, és aggódik a terhessége miatt.

Órákat töltött a kórházban, de végül mindent rendben találtak

A járókelők Laura segítségére siettek. Az incidens során Laurával a kutyája is ott volt, akit egy idegenre kellett bíznia, amíg őt kórházba szállították. Mivel a hasán zúzódások keletkeztek, így sürgősségi ellátásban részesült, az orvosok megállapították, hogy a babának rendben van a szívhangja, majd több órás megfigyelés után hazaengedték.

Nyomozást indított a rendőrség az ügyben. A statisztikák szerint tavaly több mint 61 ezer telefont loptak el Londonban - olvasható a Daily Express cikkében.