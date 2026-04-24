KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hiába kiabált, terhes nőt ért támadás a nyílt utcán

várandós
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 20:50
rablásrendőrség
Elektromos kerékpárral közlekedett a támadó. Várandós nő sérült meg dulakodás közben.

Várandós nőtt rántott a földre egy tolvaj, aki megpróbálta ellopni tőle a telefonját. A nő sokáig küzdött az elkövetővel, azonban elvesztette az egyensúlyát, emiatt a földre zuhant. 

A várandós nő a dulakodás közben a földre esett, egyenesen a hasára
Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Várandós nőt akart kirabolni egy férfi

Egy telefonrabló rántott a földre egy nyolchónapos terhes nőt London belvárosában. Laura Coleman elmondása szerint a támadó hátulról közelítette meg, a járdára hajtott az elektromos kerékpárjával, és megpróbálta kitépni a nő kezéből a telefont. 

Egy darabig sikerült magánál tartania a mobilt, azonban elvesztette az egyensúlyát, emiatt előre zuhant és a hasára esett. „Az egész pillanatok alatt történt, erőszakos volt és sokkoló” – idézte fel az esetet Laura. Amíg a földön feküdt, végig csak arra tudott gondolni, hogy vajon a babája jól van-e. A támadónak végül nem sikerült megszereznie a telefont. 

Nyolc hónapos terhes vagyok!

– kiáltotta Laura a tolvaj után a fájdalommal és sokkal küzdve. Laurat azóta is kísértik a rablás pillanatai, és aggódik a terhessége miatt. 

Órákat töltött a kórházban, de végül mindent rendben találtak

A járókelők Laura segítségére siettek. Az incidens során Laurával a kutyája is ott volt, akit egy idegenre kellett bíznia, amíg őt kórházba szállították. Mivel a hasán zúzódások keletkeztek, így sürgősségi ellátásban részesült, az orvosok megállapították, hogy a babának rendben van a szívhangja, majd több órás megfigyelés után hazaengedték. 

Nyomozást indított a rendőrség az ügyben. A statisztikák szerint tavaly több mint 61 ezer telefont loptak el Londonban - olvasható a Daily Express cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
