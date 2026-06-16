Kiderült, ki fizetett Magyar Péter közvetlen környezetéből 4 millió forintot Bangó Sanyikának azért, hogy hamis terhelő vallomást tegyen „Zsolti bácsira”

Kiss Márió az interjú elején arról beszélt, hogy 2020-ban a Szőlő utcában dolgozott nevelőként, írja az Origo. Amikor meglátta a Kontrollon megjelent interjút Bangó Sándorral, felkereste a szerkesztőséget és arra kérte őket, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot. Állítása szerint Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője hívta fel, aki elmondta, hogy Bangó Sándorral már régóta tartotta a kapcsolatot. A köztük történt megállapodás szerint amennyiben Sándor felfedi Zsolti bácsi kilétét egy ügyvéd előtt, akkor ezért cserébe 4 millió forintot kap. Kiss Márió ekkor jelezte, hogy több szempontból is aggályos pénzt adni egy ilyen fiatalnak.

Kiss Márió kitért arra, hogy Bangó Sándor rablásért került be a büntetőintézetben és ő volt a befogadója. Elmondta, hogy Bangó Sándor már a videó legelején hazudott, hiszen azt állította: a volt igazgató fogadta be.

"Az üzenetemtől számított 10 percen belül Magyar Márton hívott is. Elég hosszasan beszélgettünk, megadta a Bangó Sanyika telefonszámát és a Bangó Sanyika ügyvédjének számát, aki az ő személyes jóbarátja. Arra kért, hogy beszéljek Sanyikával, hogy ne egyszerre vegye ezt a pénzt ki" - mesélte.

Arra a kérdésre, hogy Magyar Márton tudta-e: Bangó Sándor hamisan tett vallomás, Kiss Márió elmondta, hogy a Kontroll főszerkesztőjének erről teljes mértékben tudomása volt.

A Szőlő utca egykori nevelője arról is beszélt: az intézetbe nem mehetett se ki és se be olyan, akinek nem szabadott volna. Egyetlen egy bejárat van, amelyet egyszerre több ember és biztonsági kamerák is figyelnek.

Arra a kérdésre, hogy Kiss Márió hányszor beszélt Magyar Mártonnal telefonon elmondta: többször is telefonáltak, illetve írt is neki. Amikor például azzal szembesítette Magyar Mártont, hogy amit csinál az nem tisztességes, a Kontroll főszerkesztője csak annyit felelt: ez volt a deal.

Kiss Márió megpróbálta figyelmeztetni Bangó Sándort arra, hogy amit tesz, az az egész életét végig kíséri majd. Sándor viszont nem hallgatott rá, mert azt ígérték neki, hogy megvédik abban az esetben, ha cselekedetének bármilyen következménye lesz. Bangó Sándor ebben a beszélgetésben azt is elismerte, hogy pénzt kapott azért, hogy hazugságokat terjesszen. Minderről hangfelvétel is készült.