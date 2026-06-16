Kiderült, ki fizetett Magyar Péter közvetlen környezetéből 4 millió forintot Bangó Sanyikának azért, hogy hamis terhelő vallomást tegyen „Zsolti bácsira”

Kiss Márió az interjú elején arról beszélt, hogy 2020-ban a Szőlő utcában dolgozott nevelőként, írja az Origo. Amikor meglátta a Kontrollon megjelent interjút Bangó Sándorral, felkereste a szerkesztőséget és arra kérte őket, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot. Állítása szerint Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője hívta fel, aki elmondta, hogy Bangó Sándorral már régóta tartotta a kapcsolatot. A köztük történt megállapodás szerint amennyiben Sándor felfedi Zsolti bácsi kilétét egy ügyvéd előtt, akkor ezért cserébe 4 millió forintot kap. Kiss Márió ekkor jelezte, hogy több szempontból is aggályos pénzt adni egy ilyen fiatalnak.
Kiss Márió kitért arra, hogy Bangó Sándor rablásért került be a büntetőintézetben és ő volt a befogadója. Elmondta, hogy Bangó Sándor már a videó legelején hazudott, hiszen azt állította: a volt igazgató fogadta be.
"Az üzenetemtől számított 10 percen belül Magyar Márton hívott is. Elég hosszasan beszélgettünk, megadta a Bangó Sanyika telefonszámát és a Bangó Sanyika ügyvédjének számát, aki az ő személyes jóbarátja. Arra kért, hogy beszéljek Sanyikával, hogy ne egyszerre vegye ezt a pénzt ki" - mesélte.
Arra a kérdésre, hogy Magyar Márton tudta-e: Bangó Sándor hamisan tett vallomás, Kiss Márió elmondta, hogy a Kontroll főszerkesztőjének erről teljes mértékben tudomása volt.
A Szőlő utca egykori nevelője arról is beszélt: az intézetbe nem mehetett se ki és se be olyan, akinek nem szabadott volna. Egyetlen egy bejárat van, amelyet egyszerre több ember és biztonsági kamerák is figyelnek.
Arra a kérdésre, hogy Kiss Márió hányszor beszélt Magyar Mártonnal telefonon elmondta: többször is telefonáltak, illetve írt is neki. Amikor például azzal szembesítette Magyar Mártont, hogy amit csinál az nem tisztességes, a Kontroll főszerkesztője csak annyit felelt: ez volt a deal.
Kiss Márió megpróbálta figyelmeztetni Bangó Sándort arra, hogy amit tesz, az az egész életét végig kíséri majd. Sándor viszont nem hallgatott rá, mert azt ígérték neki, hogy megvédik abban az esetben, ha cselekedetének bármilyen következménye lesz. Bangó Sándor ebben a beszélgetésben azt is elismerte, hogy pénzt kapott azért, hogy hazugságokat terjesszen. Minderről hangfelvétel is készült.
Az interjúból továbbá kiderült, hogy a Kontroll részéről végig Magyar Márton és az ügyvédje tartották a kapcsolatot Bangó Sándorral. Kiss Márió szerint
a vak is látja, hogy ez egy, a Tisza Párthoz köthető stratégia.
Minderről Magyar Péter is tudhatott, legalábbis Magyar Márton erről beszélt a telefonban Kiss Márióval.
Nem csak Magyar Márton pénzelte az állítólagos hazugságot, hanem Juhász Péter is indított egy gyűjtést, a Demokratikus Koalíció (DK) pedig segített a terv végrehajtásában. Kiss Márió bizonyítani tudja, hogy egyes javítóintézetben lévő gyerekek önkormányzati lakásokat kaptak a DK-hoz köthető budapesti önkormányzatoktól, ha cserébe tanúskodtak az ügyben.
Bangó Sándor, a Szőlő utcai javítóintézet egykori lakója még májusban azt állította, hogy felfedi a hatóságok előtt annak a „Zsolti bácsinak” a kilétét, akivel szerinte szexuális kapcsolata volt az intézetben. A Magyar Nemzet ugyanakkor több, az intézményben dolgozó és Bangó környezetét ismerő forrással beszélt, akik szerint az általuk ismert információk nem támasztják alá a rejtélyes személy létezését.
Bangó Sándort tavaly novemberben kétszer hallgatták ki az ügyészségen a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ügyében. Később Dobrev Klárának adott interjút, majd áprilisban a Kontrollnak is nyilatkozott. Utóbbi beszélgetésben állította először, hogy egy „Zsolti bácsiként” emlegetett politikus is szexuális kapcsolatot létesített vele az intézetben.
A lap szerint Bangó vallomásai során többször változtatta álláspontját. Előbb feljelentést helyezett kilátásba, majd azt mondta, nem tudja bizonyítani az állításait, később pedig ismét jelezte, hogy mégis lépéseket tesz.
A Kontroll-interjú után adománygyűjtés indult a javára, amelynek célja 50 ezer euró összegyűjtése volt. A Magyar Nemzet arról is írt, hogy Bangó környezete szerint a fiatal az elmúlt időszakban látványos költekezésbe kezdett, korábban pedig Dubajból is jelentkezett be. A lap által megszólaltatott források szerint a javítóintézetbe szigorú beléptetési szabályok mellett lehetett bejutni, a mozgásokat kamerák figyelték, és több állítás ellenőrzése során sem találtak olyan körülményt, amely egyértelműen alátámasztaná Bangó történetét.
A cikk felidézte, hogy a „Zsolti bácsi” történet először tavaly ősszel került nyilvánosságra egy, Juhász Péter által készített podcastban. Az ott megszólaló férfi nem Bangó Sándor volt. A Magyar Nemzet szerint az ügyben felhozott történetek között több ellentmondás is található, ezért a „Zsolti bácsi” köré épült történet hitelessége erősen megkérdőjelezhető.
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