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Berki Mazsi: Sose késő változtatni!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 20:00
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Sosem késő elkezdeni jobban odafigyelni magunkra, az egészségünkre vagy éppen a gondolkodásmódunkra. Berki Mazsi élete legjobb formájában van.
Bors
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Gyakran halogatjuk a döntéseinket, várjuk a tökéletes hétfőt, a következő hónap első napját vagy a jól ismert mágikus pillanatokat. De vajon létezik egyáltalán ideális időpont a kezdéshez? A válasz egyszerű: nem. A legjobb pillanat ugyanis mindig a most. Pontosan ezt bizonyítja be Berki Mazsi története is, aki párjával idén februárban unta meg a kifogásokat, és döntött úgy, hogy kéz a kézben teljesen új útra lépnek.

Berki Mazsi pózol
Berki Mazsi párjával kezdett bele az életmódváltásba (Fotó: MW archím)

Berki Mazsiék egymást támogatják Zolival

A teljes életmódváltásba belevágni nem egy sétagalopp. Az elmúlt hónapok a szerelmespár számára is tartogattak könnyebb és nehezebb napokat is, de a titkuk mégsem valami csodaszerben rejlik. A kulcs az elszántság és a megbonthatatlan egység volt: egyetlen dolog ugyanis végig sziklaszilárd maradt, mégpedig az, hogy nem adták fel.

Hiszem, hogy a kitartásunk és az egymás iránti támogatás nélkül sokkal nehezebb lett volna végigmenni ezen az úton

 – vallotta be őszintén Mazsi.

35 a legújabb 20: mentális és fizikai újjászületés

A legnagyobb boldogságot mégis az hozza el, amikor a tükörbe nézve nemcsak a fizikai változást látjuk, hanem a belső ragyogást is. Mazsi sugárzik a boldogságtól, és büszkébb, mint valaha.

Hatalmas boldogsággal tölt el, hogy idén leszek 35 éves, és mégis most érzem magam a legjobban a bőrömben. Nemcsak fizikailag vagyok életem legjobb formájában, hanem mentálisan is sokkal erősebbnek érzem magam

– fogalmazott Berki Krisztián özvegye.

Ne várj a holnapra, kezdd el most!

A legfontosabb tanulság, amit Mazsi sikersztorijából mindannyian tanulhatunk: soha nincs túl késő elkezdeni. 

„Ha éppen azon gondolkodsz, hogy belevágj valamibe, ami jobbá teheti az életedet, ne várj a „tökéletes” pillanatra. Kezdd el ma. A jövőbeli önmagad hálás lesz érte...”

- zárta gondolatait az Instagram-oldalán az édesanya.

 

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