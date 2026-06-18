„Találtam egy régi festményt a házamban, kidobtam – aztán újra megjelent”

Egy nő Redditen osztotta meg hátborzongató történetét, miután kidobott egy régi festményt, amelyet a házzal együtt örökölt – hogy aztán évekkel később minden magyarázat nélkül újra felbukkanjon…
A nő elmesélte, mennyire megrémült, amikor a korábban kidobott festményt évekkel később ismét megtalálta az otthonában, anélkül hogy bármilyen ésszerű magyarázatot tudott volna adni a történtekre. Elmondása szerint a festmény egy elegáns, rózsaszín ruhát viselő, fehér napernyőt tartó felsőbb osztálybeli nőt ábrázol, aki egy kertben sétál. A képet még a ház előző tulajdonosa hagyta hátra.
Amikor 2018 júliusában beköltözött az ingatlanba, kidobta a festményt, mert nem illett az ízléséhez. Évekkel később azonban rejtélyes módon újra megjelent, és a nő képtelen volt logikus magyarázatot találni arra, hogyan kerülhetett vissza.
Azt írta a Redditen:
Ma megtaláltam ezt a képet a házamban. Az előző tulajdonos hagyta itt, amikor 2018 júliusában beköltöztem ebbe a házba. Kidobtam, de ma újra felbukkant. Csak próbálok valamilyen logikus magyarázatot találni. Van valakinek ötlete arra, honnan származhat ez a festmény, és hogyan történhetett ez meg?
Míg egyes felhasználók szerint az egész csupán egy ártatlan tréfa eredménye, mások úgy vélik, hogy valami természetfeletti állhat a háttérben.
Az egyik felhasználó ezt írta:
„Két példány létezik belőle, vagy valaki megtréfál téged”.
Egy másik hozzászóló hozzátette:
„Nem tudom, de szerintem ez egy elátkozott festmény”.
Egy harmadik felhasználó pedig azt írta:
Semmit sem tudsz tenni. Véged van, hacsak nem áldatod meg egy pappal, bár nem is tudom, hogy az működne-e...
Joseph Caraud „Déli séta” (Midday Stroll) című művének valódi története
A Mirror szerint az eredeti festményt Joseph Caraud készítette 1874-ben, olajfestményként egy 38 × 26 hüvelykes vászonra. Az 1821-ben született francia művész leginkább a divatos, felsőbb osztálybeli nőket ábrázoló alkotásairól volt ismert.
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