Egy nő Redditen osztotta meg hátborzongató történetét, miután kidobott egy régi festményt, amelyet a házzal együtt örökölt – hogy aztán évekkel később minden magyarázat nélkül újra felbukkanjon…

„Találtam egy régi festményt a házamban, kidobtam – aztán újra megjelent”

Fotó: PeopleImages / shutterstock

A nő elmesélte, mennyire megrémült, amikor a korábban kidobott festményt évekkel később ismét megtalálta az otthonában, anélkül hogy bármilyen ésszerű magyarázatot tudott volna adni a történtekre. Elmondása szerint a festmény egy elegáns, rózsaszín ruhát viselő, fehér napernyőt tartó felsőbb osztálybeli nőt ábrázol, aki egy kertben sétál. A képet még a ház előző tulajdonosa hagyta hátra.

Amikor 2018 júliusában beköltözött az ingatlanba, kidobta a festményt, mert nem illett az ízléséhez. Évekkel később azonban rejtélyes módon újra megjelent, és a nő képtelen volt logikus magyarázatot találni arra, hogyan kerülhetett vissza.

Azt írta a Redditen:

Ma megtaláltam ezt a képet a házamban. Az előző tulajdonos hagyta itt, amikor 2018 júliusában beköltöztem ebbe a házba. Kidobtam, de ma újra felbukkant. Csak próbálok valamilyen logikus magyarázatot találni. Van valakinek ötlete arra, honnan származhat ez a festmény, és hogyan történhetett ez meg?

Kísértetjárta festmény vagy csak rossz tréfa?

Míg egyes felhasználók szerint az egész csupán egy ártatlan tréfa eredménye, mások úgy vélik, hogy valami természetfeletti állhat a háttérben.

Az egyik felhasználó ezt írta:

„Két példány létezik belőle, vagy valaki megtréfál téged”.

Egy másik hozzászóló hozzátette:

„Nem tudom, de szerintem ez egy elátkozott festmény”.

Egy harmadik felhasználó pedig azt írta:

Semmit sem tudsz tenni. Véged van, hacsak nem áldatod meg egy pappal, bár nem is tudom, hogy az működne-e...

Joseph Caraud „Déli séta” (Midday Stroll) című művének valódi története

A Mirror szerint az eredeti festményt Joseph Caraud készítette 1874-ben, olajfestményként egy 38 × 26 hüvelykes vászonra. Az 1821-ben született francia művész leginkább a divatos, felsőbb osztálybeli nőket ábrázoló alkotásairól volt ismert.