Tragédia az osztrák Alpokban: egy pilóta halt szörnyet, sziklafalnak csapódott

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 13:35
Több mentőegység is kiérkezett, de a helyszínen halottnak nyilvánították az áldozatot. Egyelőre nem tudni, mi vezethetett a vitorlázórepülő-balesethez.
Csütörtökön történt halálos baleset az Alpokban: egy német vitorlázórepülős pilóta zuhant le Tirol tartományában.

Halálos balesetet szenvedett a pilóta az Alpokban (fotó: Pexels)

Mélybe zuhant a pilóta a gépével

A rendőrség szerint a tragédia nem sokkal 13 óra előtt történt, a baleset oka egyelőre nem ismert. A 72 éves férfi a 2500 méter magas Breitenkopf északi sziklafalának ütközött, majd mintegy 80 métert zuhant. A helyszínen életét vesztette.

A német határ közelében történt baleset helyszínére hegyimentők, alpesi rendőrök, tűzoltók és több más hatósági egység is érkezett. A nehezen megközelíthető terep miatt több fordulóban végezték a mentési munkálatokat.

A hatóságok jelenleg repülési szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezethetett a halálos balesethez. A lehetséges okok között műszaki meghibásodás, pilótahiba, illetve az erős alpesi légáramlatok is szerepelnek - írja a rosenheim24.de.

 

