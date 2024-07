Most érkezett: ismét lezuhant egy vitorlázórepülő, ezúttal Sóskúton – fotóval

A Bors úgy értesült, hogy a vitorlázórepülő éppen a Pest vármegyei Sóskút fölött repült át, amikor – eddig ismeretlen okokból kifolyólag – zuhanni kezdett, majd a földbe csapódott.

A rendőrök és a tűzoltók is a helyszínre értek. A gép nem lakott, hanem ipari területre zuhant Fotó: Bors

Lapunk úgy értesült, hogy a gépen egy ember, a pilóta utazott, aki a gépével nem lakott területre, hanem a helyi ipari park területére zuhant le, így más nem sérült meg a balesetben. A helyszínre azonnal rohantak a mentősök, tűzoltók és a rendőrök is, akik ezekben a percekben is biztosítják a helyszínt, ahogyan jelen pillanatban is zajlanak a mentési munkálatok. Úgy tudjuk, hogy a gépet vezető pilóta a helyzethez képest szerencsésen megúszta a balesetet, és könnyebb sérülésekkel hagyhatta el a roncsot.

Egyelőre azonban nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a balesetet. Ezért lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és az Országos Mentőszolgálat munkatársait is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

Sajnos nem ez volt az egyetlen hasonló eset az elmúlt napokban: június 23-án a Dunakeszi Reptér közelében zuhant le vitorlázó repülőjével a 17 éves Viktória. Bár Vikit súlyos koponyasérüléssel azonnal kórházba szállították, végül már nem tudták megmenteni az életét; míg vasárnap, június 30-án két vitorlázó repülő ütközött össze Nyíregyháza környékén. A két gép nagyjából egy kilométeres magasságban rohant egymásba, a pilóták pedig még szerencsére időben ki tudtak ugrani belőlük. Végül egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli férfit megfigyelés miatt szállítottak kórházba.