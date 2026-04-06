Hatfős csoport maradt a lavina alatt, életét vesztette egy 17 éves fiú

Egy lavina miatt vesztette életét egy 17 éves fiú, és ketten súlyosan megsérültek Grönlandon.
A grönlandi rendőrség és az elsősegélynyújtó csapat a Qassi-hegyhez sietett, Nuuk városához közel, április 4-én helyi idő szerint 3:45-kor, miután bejelentés érkezett egy lavináról. A nuuki tűzoltók és a qamutit keresőcsapat négy embert talált meg a hó alatt - mondta Karsten Højrup Kristensen rendőrfőnök.
A megtalált emberek közül kettőt kórházba szállítottak, míg a 17 éves fiút néhány órával később a helyszínen halottnak nyilvánították. A negyedik személy sérülések nélkül megúszta a szerencsétlenséget.
A helyi hírügynökség szerint két másik ember rekedt a hegy tetején, az ő mentésük az utolsó információk szerint még mindig folyamatban van.
Kristensen elmondta, hogy a keresésbe már egy helikoptert is bevontak:
A mentőakció még folyamatban van, és továbbra is sürgős fázisban vagyunk, ezért nem tudok többet elárulni.
A hatfős csoport egy motorosszános kirándulásra indult a környéken, amikor lezúdult a lavina- írja a People.
