Hatfős csoport maradt a lavina alatt, életét vesztette egy 17 éves fiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 20:40
lavinaomláslavina
A csoport épp húsvéti motorosszános kirándulásra indult. A lavina miatt hegyen rekedt két embert még mindig keresik.
Egy lavina miatt vesztette életét egy 17 éves fiú, és ketten súlyosan megsérültek Grönlandon.

Lavina követelt áldozatot Grönlandon
Fotó: JossK / Shutterstock 

Csoportot sújtott a lavina

A grönlandi rendőrség és az elsősegélynyújtó csapat a Qassi-hegyhez sietett, Nuuk városához közel, április 4-én helyi idő szerint 3:45-kor, miután bejelentés érkezett egy lavináról. A nuuki tűzoltók és a qamutit keresőcsapat négy embert talált meg a hó alatt - mondta Karsten Højrup Kristensen rendőrfőnök.

A megtalált emberek közül kettőt kórházba szállítottak, míg a 17 éves fiút néhány órával később a helyszínen halottnak nyilvánították. A negyedik személy sérülések nélkül megúszta a szerencsétlenséget.

A helyi hírügynökség szerint két másik ember rekedt a hegy tetején, az ő mentésük az utolsó információk szerint még mindig folyamatban van.

Kristensen elmondta, hogy a keresésbe már egy helikoptert is bevontak:

A mentőakció még folyamatban van, és továbbra is sürgős fázisban vagyunk, ezért nem tudok többet elárulni.

A hatfős csoport egy motorosszános kirándulásra indult a környéken, amikor lezúdult a lavina- írja a People.

 

