Megszólalt az NSA volt tudományos feje: Valami hatalmasat titkolnak előlünk az ufókkal kapcsolatban

Megfagyott a levegő az UFO-hívők és a tudósok körében, miután az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) korábbi kutatási igazgatója váratlanul megtörte a csendet. Dr. Hazeltine nem kertelt: szerinte az emberiség kollektíven vall kudarcot az azonosítatlan repülő tárgyak megértésében. A szakember, aki éveken át látott rá a legszigorúbban őrzött hírszerzési adatokra, úgy véli, alapjaiban kellene újragondolnunk mindent, amit a világról tudunk.

Sokan csak legyintenek, de a szakértő szerint végzetes hiba lenne figyelmen kívül hagyni az UFO-észleléseket

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Valami hatalmasat nézünk el az UFO-jelenséggel kapcsolatban!

– figyelmeztetett a volt kémfőnök.

Becsap minket a saját agyunk

Hazeltine szerint a legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy bízunk a saját szemünkben. Állítása szerint az emberi agy nem egy tökéletes kamera, hanem egy szűrő, ami csak azt engedi látni, amit el tudunk viselni vagy amit már ismerünk.

Az emberi észlelés korlátozott és hibákra hajlamos. Ez azt jelenti, hogy a valódi jelenségeket félreérthetjük vagy rosszul osztályozhatjuk

– magyarázta a kutató. Hozzátette: a pilóták és a radarok évtizedek óta rögzítenek olyan tárgyakat, amik fittyet hánynak a fizika törvényeire. Ha pedig ezeket a beszámolókat csak úgy lesöpörjük az asztalról, azzal a saját vesztünket okozhatjuk.

Sokkal több, mint egy egyszerű UFO: Nem is biológiai lényekkel állunk szemben?

A legijesztőbb rész azonban csak most következik. A volt igazgató szerint nem biztos, hogy távoli bolygókról érkező, hús-vér űrlényekről van szó. A kutatásai során felmerült, hogy olyan intelligenciával állunk szemben, ami nem oxigénen és szénen alapul, hanem akár mesterséges vagy nem anyagi formában létezik.

A modern tudomány még mindig csak a valóság egy töredékét érti

– mondta Hazeltine, utalva arra, hogy a kvantumfizika vagy az időtorzulás olyan kapukat nyithat ki, amikbe még bele sem mertünk nézni.

A titok a szemünk előtt van

A szakértő szerint az UFO-k megjelenése nem csupán technológiai kérdés, hanem egy jelzés: a világképünk romokban hever. Miközben a legtöbben titkos katonai fejlesztésekre vagy optikai csalódásokra gyanakszanak, az NSA ex-vezetője szerint a válasz valahol a tudatunk és a megfoghatatlan valóság határán van – írja az International Business Times.

Az emberiségnek nyitottnak kell maradnia arra a lehetőségre, hogy az UFO-jelenségek valami alapvetően újra mutatnak rá

– zárta gondolatait a tudós, aki szerint hamarosan olyan igazsággal szembesülhetünk, ami után már semmi nem lesz ugyanolyan, mint régen.