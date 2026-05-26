Minden előjel nélkül esett össze a gyárban egy férfi – drámai életmentés zajlott Komárom-Esztergomban

Drámai percek játszódtak le néhány nappal ezelőtt egy Komárom-Esztergom vármegyei üzemben, amikor egy dolgozó minden előjel nélkül rosszul lett és összeesett.

Rosszul lett és összeesett egy férfi: a mentők mentették meg az életét Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a férfi munkatársai azonnal odasiettek hozzá, megpróbálták felébreszteni, majd amikor látták, hogy nem reagál, rögtön segítséget hívtak. A dolgozók értesítették a gyár egészségügyi munkatársát is, miközben a mentésirányító telefonos utasításai alapján pillanatok alatt megkezdődött az újraélesztés.

Nem sokkal később a helyszínre érkező mentőegység átvette az életmentést, amely végül sikerre vezetett: a férfi légzése és keringése visszatért.

Megmentették az összeesett férfi életét

Ezután az esetkocsi személyzete is csatlakozott az ellátáshoz, a mentők emelt szintű légútbiztosítást végeztek, majd stabil állapotban kórházba szállították a beteget. Az Országos Mentőszolgálat a történtek után gratulált minden résztvevőnek a gyors és összehangolt munkáért, a férfinak pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Nem ez volt az első alkalom

Nem ez volt az első hasonló eset a térségben. Március végén szintén egy komárom-esztergomi gyárban történt hasonló rosszullét, amikor egy dolgozó ugyancsak minden előjel nélkül esett össze munka közben. Akkor a munkatársak még időben elkapták a férfit, majd azonnal segítséget hívtak és megkezdték az újraélesztést, miután a beteg már nem lélegzett – emlékeztett a cikkében a KEMMA.