Minden előjel nélkül esett össze a gyárban egy férfi – drámai életmentés zajlott Komárom-Esztergomban

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 11:10
Hatalmas riadalmat okozott, amikor egy 50 év körüli férfi egyik pillanatról a másikra összeesett munka közben egy Komárom-Esztergom vármegyei gyárban.

Drámai percek játszódtak le néhány nappal ezelőtt egy Komárom-Esztergom vármegyei üzemben, amikor egy dolgozó minden előjel nélkül rosszul lett és összeesett.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a férfi munkatársai azonnal odasiettek hozzá, megpróbálták felébreszteni, majd amikor látták, hogy nem reagál, rögtön segítséget hívtak. A dolgozók értesítették a gyár egészségügyi munkatársát is, miközben a mentésirányító telefonos utasításai alapján pillanatok alatt megkezdődött az újraélesztés.

Nem sokkal később a helyszínre érkező mentőegység átvette az életmentést, amely végül sikerre vezetett: a férfi légzése és keringése visszatért.

Megmentették az összeesett férfi életét

Ezután az esetkocsi személyzete is csatlakozott az ellátáshoz, a mentők emelt szintű légútbiztosítást végeztek, majd stabil állapotban kórházba szállították a beteget. Az Országos Mentőszolgálat a történtek után gratulált minden résztvevőnek a gyors és összehangolt munkáért, a férfinak pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Nem ez volt az első alkalom

Nem ez volt az első hasonló eset a térségben. Március végén szintén egy komárom-esztergomi gyárban történt hasonló rosszullét, amikor egy dolgozó ugyancsak minden előjel nélkül esett össze munka közben. Akkor a munkatársak még időben elkapták a férfit, majd azonnal segítséget hívtak és megkezdték az újraélesztést, miután a beteg már nem lélegzett – emlékeztett a cikkében a KEMMA.

 

Komárom-Esztergom - kemma.hu
