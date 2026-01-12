Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Nagy baj történt Nagyhalásznál: árokba borult egy postás

postás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 16:50
rosszul lettsegítségrendőr
A bajba jutott postás segítségére a rendőrök siettek.
Bors
A szerző cikkei

Lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, miszerint a Tiszarád és Nagyhalász településeket összekötő Ipari úton rosszul lett egy postai kézbesítő, majd árokba borult az e-biciklijével. 

Árokba borult egy postás Nagyhalász külterületén / Fotó:  Police.hu

A rendőrök siettek a bajba jutott postás segítségére

A rendőrök kérdésére a bajbajutott elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte. 

A Nagyhalászi Rendőrőrs járőrei haladéktalanul értesítették a mentőket, megérkezésükig pedig a szolgálati gépkocsiba ültették, hogy megóvják a kihűléstől - írja a Police.hu.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
