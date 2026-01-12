Nagy baj történt Nagyhalásznál: árokba borult egy postás

Lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, miszerint a Tiszarád és Nagyhalász településeket összekötő Ipari úton rosszul lett egy postai kézbesítő, majd árokba borult az e-biciklijével.

Árokba borult egy postás Nagyhalász külterületén / Fotó: Police.hu

A rendőrök siettek a bajba jutott postás segítségére

A rendőrök kérdésére a bajbajutott elmondta, hogy hirtelen rosszullét tört rá, és már csak arra eszmélt fel, hogy a jármű mellett ül a havas árokban. A férfi látható sérülést nem szenvedett, de továbbra is a rosszullét gyötörte.

A Nagyhalászi Rendőrőrs járőrei haladéktalanul értesítették a mentőket, megérkezésükig pedig a szolgálati gépkocsiba ültették, hogy megóvják a kihűléstől - írja a Police.hu.



