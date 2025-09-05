Pályára lépett, majd meghalt a 43 éves magyar válogatott focista – két gyereket hagyott félárván

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a korábbi utánpótlás-válogatott focista, Balogh Attila. A 43 éves játékos karrierje során a Wembley-ben és a római Olimpiai Stadionban is pályára lépett, legutóbb a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei első osztályú Kisújszállás játékosa volt. A hétvégén még csereként szerepelt a Tiszaszentimre elleni mérkőzésen, azonban szerdán a munkahelyén rosszul lett és életét vesztette – számolt be róla a Szoljon.hu.
Balogh Attila, Vamos, aki csapattársunk, barátunk volt és mindig is az marad, ma itt hagyott bennünket. Együtt lettünk idén ezüstérmesek, együtt örültünk, együtt szomorkodtunk. Most csak a csönd van és az emlékek. Őszinte részvétünk a családnak. Már most hiányzol, VAMOS!
– búcsúzott a focistától korábbi mezőtúri csapattársa, Kántor Lajos.
Balogh a pályafutása során többek közt szerepelt a Törökszentmiklós csapatában is.
Nagyon fiatalon hagyott itt bennünket… Attila 2014-től 3 évig erősítette a TFC csapatát, a 2016/17-es szezonban az utolsó fordulóig tartó versenyfutásban Tiszafüred mögött ezüstérmet szerzett csapat oszlopos tagja volt, aki tanári védőjátéka mellett 11 góllal is segítette a csapatot
– olvasható a klub által közzétett közleményben.
Hozzátették, Balogh Attila 45 alkalommal lépett pályára az utánpótlás-válogatottakban, többek közt a Wembley-ben és a Római Olimpiai Stadionban is játszott olyan sztárok ellen, mint Alberto Gilardino, Antonio Cassano, Jermain Defoe vagy Daniele De Rossi.
Korábbi csapattársai szerint a focista, ahogy a pályán, úgy a civil életben is csupaszív ember volt, aki mindenkit jó kedvre derített. Balogh Attila egy kislányt és kisfiút hagyott félárván.
