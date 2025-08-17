Rohantak a mentők: strandolás közben lett rosszul egy férfi a tatabányai fürdőben

Drámai perceket élhettek át azok a fürdőzők, akik szombat (augusztus 16.) délután a tatabányai vízi élményparkban mulatták az időt. A strandon rengetegen voltak, a tikkasztóan meleg nyári napsütés ugyanis sokakat kicsalt a medencék partjaira. Bár az embertömeg órákon keresztül vígan és gondtalanul fürdőzött, a délutáni órákban egyik pillanatról a másikra szinte megfagyott a levegő a rémülettől: az egyik strandoló ugyanis minden előzmény nélkül rosszul lett és összecsuklott fürdőzés közben.
Információink szerint a középkorú férfi a családjával érkezett aznap a tatabányai fürdőbe, és semmi előjele nem volt a rosszullétének. A vízben azonban szinte másodperceken belül megvolt a baj: úgy tudni, a férfi rosszul lett, majd elmerült az egyik medencében. Lapunk úgy értesült, hogy nem maradt magára: a fürdő úszómestere ugyanis azonnal kiszűrte az életveszélyes helyzetet, és habozás nélkül az elmerült férfi után vetette magát a vízbe. Az úszómester nem csak, hogy kihúzta a vízből a bajba jutott strandolót, de azonnal meg is kezdte az újraélesztést. Közben a mentőket is értesítették, akik szintén azonnal a helyszínre érkeztek és ők folytatták a férfi ellátását. Információink szerint a sokkoló pillanatokat nem csak az aggódó fürdőzők, de a férfi családja is végignézte.
A fürdő is közleményt adott ki a történtekről, melyben elmondták: úszómesterük a történtekkor szerencsére pont a férfi közelében állt:
Az egyik medencében egy vendégünk rosszul lett, és a víz alá merült. A tőle néhány méterre lévő úszómester az eset gyors észlelését követően azonnal vízbe ugrott, mintegy 1,6 méteres mélységből a felszínre hozta, és a partra vitte
- tájékoztatott a fürdő. Elmondták, hogy a férfinél a víznyelés veszélye miatt kezdte meg az úszómester a mellkaskompressziót:
- Ott a víznyelés veszélye miatt azonnal kompressziót alkalmazott, amire folyadék távozott a vendég szervezetéből. A folyamatosan lélegző vendéget stabil oldalfekvésbe helyezték, és megvárták a mentő érkezését - fűzték hozzá. Azt is elmondták: legjobb tudomásuk szerint a férfi már jól van:
Legutóbbi információink szerint a vendégünk jól van, tekintettel arra, hogy víz került a tüdejébe, a kórház az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően jár el. Vendégünknek gyors felépülést kívánunk! Őszintén reméljük, hogy ő, és a helyszínen jelen lévő családja is gyorsan túl tudja tenni magát a sokkoló eseten
- szögezték le.
Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot is, akik elmondták, hogy a férfit kórházba vitték:
A helyszínről egy 40 év körüli férfit szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el a Borsnak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
