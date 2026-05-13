Most jött: teljes útzár van az M5-ösön, brutális erejű baleset történt

Felborult egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében, a 44-es kilométernél. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Felborult kamion az M5-ösön, ütközés a 32-es főúton

Egy másik kamiont érintő balesetről is ír a Katasztrófavédelem. Kamion és személyautó ütközött össze a 32-es főút Jászfényszaru és Pusztamonostor közötti szakaszán, a 12-es kilométernél. A hatvani és jászberényi hivatásos tűzoltók két embert kiemeltek a személygépkocsiból. A rajok áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

