„Anya letett és itt hagyott” – kitette az utcára a kisfiát egy nő, döbbenetes, mivel védekezett a rendőrök előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 16:30
A szobatárs azt hitte, az anyukája vitte el. Az utcán hagyott kisfiút végül az iskolán keresztül sikerült azonosítani.
Egy 30 éves floridai anyát tartóztattak le, miután feltételezés szerint utcán hagyta 6 éves kisfiát Miamiban. Annie Riverát súlyos testi sértés nélküli gyermekelhanyagolással vádolják.

Utcán hagyta kisfiát egy anyuka
Utcán hagyta kisfiát egy anyuka
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Nem tudni hogyan került utcára a kisfiú

Egy 911-et hívó bejelentő jelezte a problémát, miután egy kisgyermek felnőtt felügyelete nélkül sétált a környéken.

Anya letett és itt hagyott

- mondta a kisfiú a rendőröknek.

Ezt követően a rendőrség azonosítás érdekében szórólapokat küldött ki, majd az állami iskolák képviselője segített azonosítani a gyermeket és elérni az anyját. A nyomozók azt is megtudták, hogy a Gyermek- és Családügyi Minisztérium tavalyi jelentése már tartalmazott, állítólagos nem megfelelő felügyelettel kapcsolatos aggályokat.

A rendőrség beszélt egy nővel, aki Riverával élt együtt. Elmondta, hogy az anya és a fia nem jöttek haza, majd amikor lefeküdt, később hallotta, hogy nyílik az ajtó. Amikor reggel felébredt, látta, hogy Rivera alszik, de a fiút nem találta otthon. Ekkor azt gondolta, hogy a keresztanyjánál lehet.

A rendőrség az anyát lakásában találta meg és tartóztatta le. Elmondása szerint este végzett a munkájával, majd hazavitte és lefektette a fiút - ezután a barátjával elment enni, mielőtt a másik munkahelyére indult volna. Hajnalban ért haza, és addig nem jött rá, hogy fia hiányzik amíg szobatársa fel nem hívta, hogy megtalálták - ekkor elmondta azt hitte, hogy ő vitte el a fiát az iskolába.

Rivera azonban erre nem kérte meg, és nem is egyeztetett a szobatársával.

A vádlott teljes felelősséget vállalt, és elismerte, hogy az ő hibája volt

- írták a rendőrök.

Riverát a Miami-Dade megyei börtönbe szállították, ahol óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A következő tárgyalási időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. (Law&Crime)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu