Több ember is utazott azon a buszon, ami hatalmas lángokkal égett az V. kerületben – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 14:35
Szörnyű tűzeset történt az V. kerületben. Egy utasokat szállító 16-os busz gyulladt ki a Nédor utcánál. A BKV közleményt adott ki a kiégett busszal kapcsolatban.
A Bors elsők között számol be arról, hogy kigyulladt egy busz az V. kerületben. Még most is hatalmas a káosz, de a lángokat megfékezték. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. 

A kiégett busz Fotó: Bors

A Bors megkereste a BKV-t az eettel kapcsoltban, akik a következő választ küldték: 

Kigyulladt, majd kiégett egy autóbusz Budapest belvárosában szerda délelőtt. A balesetben senki nem sérült meg. A BKV a hatóságokkal közösen vizsgálja, hogy mi okozta a tüzet.

2025. augusztus 13-án 11:33-kor az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű autóbusz motorterében tűz keletkezett. A buszon négyen utaztak, a jármű vezetője mindenkit azonnal leszállított, majd értesítette a katasztrófavédelmet. A tűz átterjedt az autóbusz melletti épületre, valamint a forgalomirányító jelzőlámpára is. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai 12:41-re eloltották. A busz végül teljesen kiégett. A balesetben senki nem sérült meg.

A BKV a hatóságokkal közösen vizsgálja, hogy mi okozta a tüzet. Az oltás, valamint a helyszínelés ideje alatt a katasztrófavédelem a József Attila utcát lezárta, az ott közlekedő 15-ös, 16-os, a 105-ös, a 178-as, 210-es és a 216-os autóbuszok terelve, az Erzsébet hídon közlekedtek. A legfrissebb információk megtalálhatók a BKK Infón és a BudapestGO-ban.

A BKV köszöni az utasok és az arra közlekedők türelmét és megértését.

 

 

A kiégett buszról készült galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: 

Galéria: Kiégett egy busz az V. kerületben
Fotó: Bors
1/9
