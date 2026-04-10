Szatyrot loptak, majd leütöttek egy embert - Hamar elkapták a debreceni fosztogatókat

Kifosztás miatt vettek őrizetbe két debreceni férfit, miután egy padon ülőtől ellopták a mellette lévő szatyrot. A sértett a gyanúsítottak után ment, egyikük azonban leütötte, majd elmenekült a szatyorral és a kizsebelt értékekkel.

Kifosztás miatt kell felelnie két debreceni férfinek, akik leütötték a sértettet

Kifosztás miatt kell felelnie két debreceni férfinek

A későbbi sértett egy padon pihent meg bevásárlás után április 8-án délelőtt Debrecenben. Maga mellé tette a szatyrát, aztán már csak arra lett figyelmes, hogy valaki felkapja. Ketten voltak, hátra sem néztek, de követni kezdte őket. A Tímár utcánál érte utol a két férfit, és követelte, hogy adják vissza a dolgait. Egyikőjük, akinél a szatyor volt, odalépett hozzá és egy ütéssel leterítette, mire a másik átkutatta a zsebeit, és elvette a mobiltelefonját, a pénztárcáját, majd faképnél hagyták.

Hiába menekültek, végül csattant a bilincs

Egy közeli vendéglátóhelyen kért segítséget, az ott dolgozók hívták a rendőrséget. Az egyenruhások már délután elfogták és előállították a tetteseket. A 42 éves férfinak, aki megütötte a sértettet, rablás, 57 éves társának pedig kifosztás miatt kell felelnie. Gyanúsítotti kihallgatásuk után a nyomozók őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat - közölte a Police.hu.