Szatyrot loptak, majd leütöttek egy embert - Hamar elkapták a debreceni fosztogatókat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 09:16
A két férfi leütötte a sértettet. Kifosztás miatt kell majd bíróság elé állniuk.

Kifosztás miatt vettek őrizetbe két debreceni férfit, miután egy padon ülőtől ellopták a mellette lévő szatyrot. A sértett a gyanúsítottak után ment, egyikük azonban leütötte, majd elmenekült a szatyorral és a kizsebelt értékekkel.

Illusztráció: Yankovsky88 / Shutterstock 

A későbbi sértett egy padon pihent meg bevásárlás után április 8-án délelőtt Debrecenben. Maga mellé tette a szatyrát, aztán már csak arra lett figyelmes, hogy valaki felkapja. Ketten voltak, hátra sem néztek, de követni kezdte őket. A Tímár utcánál érte utol a két férfit, és követelte, hogy adják vissza a dolgait. Egyikőjük, akinél a szatyor volt, odalépett hozzá és egy ütéssel leterítette, mire a másik átkutatta a zsebeit, és elvette a mobiltelefonját, a pénztárcáját, majd faképnél hagyták.

Hiába menekültek, végül csattant a bilincs

Egy közeli vendéglátóhelyen kért segítséget, az ott dolgozók hívták a rendőrséget. Az egyenruhások már délután elfogták és előállították a tetteseket. A 42 éves férfinak, aki megütötte a sértettet, rablás, 57 éves társának pedig kifosztás miatt kell felelnie. Gyanúsítotti kihallgatásuk után a nyomozók őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat - közölte a Police.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
