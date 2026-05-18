„Te adsz értelmet az életemnek!” - Sylvester Stallone megható üzenetet küldött feleségének évfordulójuk alkalmából

Minden idők egyik legnagyobb és legsikeresebb akciósztárja Sylvester Stallone, akinek olyan mozis hősöket köszönhetünk, mint Rambo vagy Rocky. Persze mindenki tudja, hogy minden sikeres férfi mögött van egy nő, így természetesen Sly sem csak magának köszönheti, hogy ekkora ikon lett: pár megszakítással, de 1988 óta együtt van szerelmével, élete bástyájával, Jenniferrel, akivel 1997. május 17-én házasodtak össze, és három közös gyermekük született.

Jennifer és Sylvester Stallone / Fotó: AFP

Sylvester Stallone természetesen nem hagyta szó nélkül a 29. házassági évfordulójukat, ugyanis a közösségi oldalán küldött egy megható üzenetet szeretett feleségének.

Boldog évfordulót, Te adsz értelmet az életemnek!

– írta egy közös kép mellé Sylvester Stallone.

Jennifer kommentben reagált a színész kedves szavaira, és leírta, hogy szereti őt, és hogy ő a mindene. Egyik közös lányuk, illetve sok színész is gratulált az évfordulóhoz.

Itt lehet megtekinteni Sylvester Stallone posztját: