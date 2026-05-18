Egyke, elsőszülött vagy középső gyerek vagy? A születési sorrend elárulja a legidegesítőbb tulajdonságodat

A születési sorrend már régóta foglalkoztatja a pszichológusokat, hiszen rendkívül érdekes, hogy a családban elfoglalt helyünk befolyásolhatja a személyiségünket. Vajon melyik bosszantó tulajdonságod miatt okolhatod a szüleidet? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül!
A családon belüli szerepeink sokkal nagyobb hatással lehetnek a személyiségünkre, mint azt elsőre gondolnánk. Bár a születési sorrenddel kapcsolatos elméletek nem kőbe vésett igazságok, a pszichológusok szerint befolyásolják azt, hogyan kezeljük a helyzeteket, vagy hogyan ápoljuk a kapcsolatainkat. Ezért ezzel a személyiségteszttel sokkal mélyebb önismeretre tehetsz szert, hiszen kiderítheted, mit tarthatnak mások a legirritálóbb tulajdonságodnak!
Az elsőszülött, a mindentudó
Az elsőszülöttek legrosszabb tulajdonsága az okoskodás, hiszen a legtöbben ki nem állhatják a mindentudó embereket. Az egyik neves egyetem kutatói pedig azt találták, hogy ezek a gyerekek általában magasabb IQ-val rendelkeznek, mint a fiatalabb testvéreik, és tesznek is arról, hogy ezt mindenki tudtára adják. Emellett szeretik, ha az ő kezükben van az irányítás, ezért nehezen engedik el a gyeplőt. Nagyon céltudatosak, aminek köszönhetően sikert sikerre halmozhatnak, azonban nehezen jönnek ki másokkal, hiszen a bocsánatkérés nem az erősségük.
A középső gyermek, a lerázhatatlan
Bár kimondva hihetetlenül hangzik, mégis irtó bosszantó tulajdonság lehet, ha valaki mindig mások kedvében akar járni, ez pedig különösen igaz a középső gyerekekre. Emellett az esetek többségében képtelenek eldönteni, mit is akarnak valójában, és a konfliktusokat sem képesek kezelni, amelyek előfordulnak még a legjobb kapcsolatokban is.
A legkisebb gyermek, a lusta
A legkisebb gyermekek még felnőttként is képesek úgy viselkedni, mint kicsiként, amikor bármit megúszhattak. Ugyanis hozzászoktak ahhoz, hogy mások rendet raknak utánuk, és minden figyelem rájuk szegeződik. Ezért a legrosszabb tulajdonságuk az, hogy elképesztően lusták, ami miatt még manipulálni is képesek másokat. Emellett hajlamosak nagyobb kockázatot vállalni, nem igazán tartanak a bukástól, mivel abban a tévhitben élnek, hogy valaki mindig kihúzza őket a bajból.
Az egyke, a magabiztos
Az egykék hajlamosak az elsőszülöttek és a legkisebb gyermekek legrosszabb tulajdonságait megtestesíteni. Mivel ők úgy nőttek fel, hogy soha nem kellett osztozniuk senkivel, és élvezhették a szüleik teljes figyelmét, többségükben rendkívül akaratosak, nem nézik jó szemmel, ha nem a kényük-kedvük szerint alakulnak a dolgok. Túlzott önbizalommal rendelkeznek, miközben hajthatatlanul menetelnek a céljaik felé.
