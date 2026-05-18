A személyiségteszt alapján a legkisebb gyermek, akinek van egy nagyon rossz tulajdonsága.

Egyke, elsőszülött vagy középső gyerek vagy? A születési sorrend elárulja a legidegesítőbb tulajdonságodat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 16:15
Vajon tényleg önzőbbek az egykék? Az elsőszülöttek valóban hajlamosabbak a maximalizmusra? Ha kíváncsi vagy arra, mit árul el rólad a születési sorrended, és mi lehet a legbosszantóbb tulajdonságod, akkor görgess lejjebb a személyiségtesztért!
Lévaffy Luna
A születési sorrend már régóta foglalkoztatja a pszichológusokat, hiszen rendkívül érdekes, hogy a családban elfoglalt helyünk befolyásolhatja a személyiségünket. Vajon melyik bosszantó tulajdonságod miatt okolhatod a szüleidet? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül!

3 testvér a személyiségtesztben.
Tényleg sokkal önzőbbek az egykék? Ebből a személyiségtesztből azonnal kiderül!
  • Most kiderül, mi a legrosszabb tulajdonságod.
  • A válasz jobban meglephet, mint hinnéd.
  • Ezzel a személyiségteszttel sokkal nagyobb önismeretre tehetsz szert.

Személyiségteszt: ez a legbosszantóbb tulajdonságod a születési sorrended alapján

A családon belüli szerepeink sokkal nagyobb hatással lehetnek a személyiségünkre, mint azt elsőre gondolnánk. Bár a születési sorrenddel kapcsolatos elméletek nem kőbe vésett igazságok, a pszichológusok szerint befolyásolják azt, hogyan kezeljük a helyzeteket, vagy hogyan ápoljuk a kapcsolatainkat. Ezért ezzel a személyiségteszttel sokkal mélyebb önismeretre tehetsz szert, hiszen kiderítheted, mit tarthatnak mások a legirritálóbb tulajdonságodnak!

Ez a legbosszantóbb személyiségjegyed a születési sorrended alapján

Az elsőszülött, a mindentudó

Az elsőszülöttek legrosszabb tulajdonsága az okoskodás, hiszen a legtöbben ki nem állhatják a mindentudó embereket. Az egyik neves egyetem kutatói pedig azt találták, hogy ezek a gyerekek általában magasabb IQ-val rendelkeznek, mint a fiatalabb testvéreik, és tesznek is arról, hogy ezt mindenki tudtára adják. Emellett szeretik, ha az ő kezükben van az irányítás, ezért nehezen engedik el a gyeplőt. Nagyon céltudatosak, aminek köszönhetően sikert sikerre halmozhatnak, azonban nehezen jönnek ki másokkal, hiszen a bocsánatkérés nem az erősségük.

A középső gyermek, a lerázhatatlan

Bár kimondva hihetetlenül hangzik, mégis irtó bosszantó tulajdonság lehet, ha valaki mindig mások kedvében akar járni, ez pedig különösen igaz a középső gyerekekre. Emellett az esetek többségében képtelenek eldönteni, mit is akarnak valójában, és a konfliktusokat sem képesek kezelni, amelyek előfordulnak még a legjobb kapcsolatokban is.

A legkisebb gyermek, a lusta

A legkisebb gyermekek még felnőttként is képesek úgy viselkedni, mint kicsiként, amikor bármit megúszhattak. Ugyanis hozzászoktak ahhoz, hogy mások rendet raknak utánuk, és minden figyelem rájuk szegeződik. Ezért a legrosszabb tulajdonságuk az, hogy elképesztően lusták, ami miatt még manipulálni is képesek másokat. Emellett hajlamosak nagyobb kockázatot vállalni, nem igazán tartanak a bukástól, mivel abban a tévhitben élnek, hogy valaki mindig kihúzza őket a bajból.

Az egyke, a magabiztos

Az egykék hajlamosak az elsőszülöttek és a legkisebb gyermekek legrosszabb tulajdonságait megtestesíteni. Mivel ők úgy nőttek fel, hogy soha nem kellett osztozniuk senkivel, és élvezhették a szüleik teljes figyelmét, többségükben rendkívül akaratosak, nem nézik jó szemmel, ha nem a kényük-kedvük szerint alakulnak a dolgok. Túlzott önbizalommal rendelkeznek, miközben hajthatatlanul menetelnek a céljaik felé.

