Durva karambol a főúton: kisbuszok szaladtak egymásba

Egymásnak ütközött két kisbusz a 10-es főút belterületi szakaszán, azaz a Bécsi úton, Nyergesújfalu és Lábatlan határában. Az autókban csak a sofőrök utaztak.

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják az egyik járművet / Fotó: Török János

Durva karambol történt a főúton: kisbuszok szaladtak egymásba

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.



