Tragédia az osztrák autópályán: magyar kamionsofőrre találtak rá holtan

Egy osztrák lap számolt be arról, hogy holtan találtak egy magyar kamionsofőrt kedden a délelőtti órákban az A1-es autópálya egyik pihenőhelyén.

Nem tudni, mi történt a kamionsofőrrel

Az incidens az A1-es autópálya egyik pihenőjénél, Enns Nordnál történt, ahol a sofőrre a járművében találtak rá. A férfi éppen a pihenőidejét töltötte a parkolóban, amikor a hozzátartozói nem tudták elérni telefonon, ezért értesítették a hatóságokat.

A helyszínre kiérkező egységek a vezetőfülkében találták meg a férfit, azonban már nem tudtak segíteni rajta. A holttestet végül a tűzoltók emelték ki - írja a VAOL.