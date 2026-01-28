Életet követelt a Chandra vihar, kamionsofőr lett áldozata

A Chandra vihar első halálos áldozatát követelte: egy kamionsofőr vesztette életét az Egyesült Királyságban.
A heves időjárás következtében kialakult áradásban egy körülbelül 60 éves férfi halt meg nem sokkal helyi idő szerint délután 1 óra után North Gorley térségében.
A férfi teherautójával gyors sodrású vízbe zuhant és bár a mentőszolgálatoknak sikerült kiemelniük a járműből, a férfi addigra már megfulladt.
A balesetben más jármű nem volt érintett, ennek ellenére a sofőr holttestén azonban boncolást végeznek, és a rendőrség nyomozást indított a tragédia körülményeinek tisztázására.
A Chandra vihar jelentős fennakadásokat okozott országszerte: számos járattörlés és útlezárás történt. A rekordmennyiségű esőzés miatt a káosz továbbra is folytatódik, több életveszélyre figyelmeztető riasztás van érvényben jelenleg is.
Délnyugat-Angliában további esőzésekre lehet számítani - emiatt a Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki. Dorset, Somerset és Kelet-Devon lakosai most a károk felszámolásán dolgoznak, őket tegnap érte el a súlyos árvíz.
A Belfast City repülőtér több tucat járatot törölt, és a komp átkelések pedig akadoztak a rendkívül rossz körülmények miatt. Észak-Írországban több mint 300 iskola is bezárta kapuit, az egyetemek pedig online oktatásra álltak át biztonságuk érdekében.
Egyes lakóövezetekben a viharos széllökések fákat döntöttek ki, amelyek több méteren át megrongálták a házakat. Az időjárás miatt nem tudni, mikor enyhülnek majd a pusztító árvizek - írja a The Sun.
