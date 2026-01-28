Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Életet követelt a Chandra vihar, kamionsofőr lett áldozata

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 16:44
Egyesült Királyágáldozat
A hatóságok több helyen evakuálnak. A Chandra vihar miatt súlyos árvizek alakultak ki.
CJA
A szerző cikkei

A Chandra vihar első halálos áldozatát követelte: egy kamionsofőr vesztette életét az Egyesült Királyságban. 

Életet követelt a Chandra vihar
Életet követelt a Chandra vihar

A heves időjárás következtében kialakult áradásban egy körülbelül 60 éves férfi halt meg nem sokkal helyi idő szerint délután 1 óra után North Gorley térségében.

A férfi teherautójával gyors sodrású vízbe zuhant és bár a mentőszolgálatoknak sikerült kiemelniük a járműből, a férfi addigra már megfulladt

A balesetben más jármű nem volt érintett, ennek ellenére a sofőr holttestén azonban boncolást végeznek, és a rendőrség nyomozást indított a tragédia körülményeinek tisztázására. 

A Chandra vihar jelentős fennakadásokat okozott országszerte: számos járattörlés és útlezárás történt. A rekordmennyiségű esőzés miatt a káosz továbbra is folytatódik, több életveszélyre figyelmeztető riasztás van érvényben jelenleg is.

Délnyugat-Angliában további esőzésekre lehet számítani - emiatt a Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki. Dorset, Somerset és Kelet-Devon lakosai most a károk felszámolásán dolgoznak, őket tegnap érte el a súlyos árvíz.

A Belfast City repülőtér több tucat járatot törölt, és a komp átkelések pedig akadoztak a rendkívül rossz körülmények miatt. Észak-Írországban több mint 300 iskola is bezárta kapuit, az egyetemek pedig online oktatásra álltak át biztonságuk érdekében.

Egyes lakóövezetekben a viharos széllökések fákat döntöttek ki, amelyek több méteren át megrongálták a házakat. Az időjárás miatt nem tudni, mikor enyhülnek majd a pusztító árvizek - írja a The Sun.

Chandra miatt víz alatt az Egyesült Királyság 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu