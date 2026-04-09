Rohantak a mentők és a tűzoltók: autó alá szorult egy veszprémi férfi

A tűzoltók emelőpárnával és feszítővágóval szabadítottak ki egy autó alá szorult férfit.

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Személygépkocsi alá szorult egy ember a Veszprém vármegyei Raposkán, a Fő utcában. Rohantak a tűzoltók, hogy segítséget nyújtsanak.

A tapolcai önkormányzati tűzoltók emelőpárna és feszítővágó segítségével kiszabadították és átadták őt a mentőknek az áldozatot. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezett – Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.