New York víz alá került: többen is megsérültek, a városban alig lehet közlekedni

New Yorkot ellepte a víz: a heves esőzések miatt többen árvízben rekedtek, a közlekedés pedig szinte teljesen megbénult.
Több videó is kikerült a városból - egyes felvételeken az emberek padokon állnak, máshol térdig érő vízben próbálnak biztonságba jutni. Mindez a szerda késő este kezdődő viharok után, az összegyűlt csapadék miatt történt.
A helyiek szerint ez talán az egyik legsúlyosabb árvíz, amit valaha láttak. A Queens és Brooklyn városrészek utcái voltak a leginkább érintettek: egy óra alatt közel 5 centiméter eső esett.
A rendőrség két, vízben rekedt autóst próbált kimenteni, ezért több utat is lezártak a közlekedők biztonsága érdekében. A tömegközlekedés is súlyosan érintett volt: főként a vonatközlekedés volt érintett, ez jelentős késésekkel működött.
Hívja a 911-et, ha közvetlen veszélyben van, emelkedő vízállás csapdájába esett, vagy életveszélyes helyzetet lát
- közölték a New York-i Katasztrófavédelmi Hivatal tisztviselői.
Hozzátették: a vihar idején mindenki maradjon otthon. A szakemberek szerint jelenleg az erős szél jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért a hatóságok erre figyelnek kiemelten - írja a New York Post.
