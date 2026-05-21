New York víz alá került: többen is megsérültek, a városban alig lehet közlekedni

New Yorkot ellepte a víz: a heves esőzések miatt többen árvízben rekedtek, a közlekedés pedig szinte teljesen megbénult.

New York-ban árvíz bénítja az utcákat Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Több videó is kikerült a városból - egyes felvételeken az emberek padokon állnak, máshol térdig érő vízben próbálnak biztonságba jutni. Mindez a szerda késő este kezdődő viharok után, az összegyűlt csapadék miatt történt.

A helyiek szerint ez talán az egyik legsúlyosabb árvíz, amit valaha láttak. A Queens és Brooklyn városrészek utcái voltak a leginkább érintettek: egy óra alatt közel 5 centiméter eső esett.

A rendőrség két, vízben rekedt autóst próbált kimenteni, ezért több utat is lezártak a közlekedők biztonsága érdekében. A tömegközlekedés is súlyosan érintett volt: főként a vonatközlekedés volt érintett, ez jelentős késésekkel működött.

Hívja a 911-et, ha közvetlen veszélyben van, emelkedő vízállás csapdájába esett, vagy életveszélyes helyzetet lát

- közölték a New York-i Katasztrófavédelmi Hivatal tisztviselői.

Hozzátették: a vihar idején mindenki maradjon otthon. A szakemberek szerint jelenleg az erős szél jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért a hatóságok erre figyelnek kiemelten - írja a New York Post.

Videók New York árvizéről: