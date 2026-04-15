Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia: tolatni kezdett az autópályán, egy ember életébe került - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 11:55
A végzetes balesetben két autó ütközött össze, miután az egyikük tolatni próbált a forgalmas autópályán.
Amy Mans
A szerző cikkei

Sokkoló pillanatoknak lehettek szemtanúi az arra közlekedők, a kedden délután történt súlyos közlekedési balesetben az A7-es autópályán, a Râmnicu Sărat és Buzău közötti szakaszon. Két autó ütközött össze egymással egy tolatási manővert követően, melyben a két sofőr megsérült, azonban az egyik utas az életét vesztette.

alt=Brutális baleset történt az A7-es autópályán
Brutális baleset történt az A7-es autópályán, melyben egy ember életét vesztette / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Tragikus baleset történt az A7-es autópályán

Legújabb információk szerint egy 66 éves, Vaslui megyei, a másikat egy 82 éves, Buzău megyei férfi vezette. A kikerülhetetlen ütközés következtében mindkét autó sofőrje megsérült, azonban a vaslui férfi által vezetett autóban utazó 92 éves, Galac megyei férfi tragikus módon a helyszínen meghalt. 

A rendőrségi közlemény szerint az egyik járművezető eltévesztette a kijáratot, ezért az első sávban megállt, hogy tolatással próbáljon visszajutni a kijárathoz, ekkor történt az ütközés.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. 

A baleset körülményeit vizsgálják - írja a Maszol.

Az A7-es autópályán történt tragikus pillanatokról készült korhatáros felvétel itt megtekinthető!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu