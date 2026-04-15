Tragédia: tolatni kezdett az autópályán, egy ember életébe került - videó

Sokkoló pillanatoknak lehettek szemtanúi az arra közlekedők, a kedden délután történt súlyos közlekedési balesetben az A7-es autópályán, a Râmnicu Sărat és Buzău közötti szakaszon. Két autó ütközött össze egymással egy tolatási manővert követően, melyben a két sofőr megsérült, azonban az egyik utas az életét vesztette.

Legújabb információk szerint egy 66 éves, Vaslui megyei, a másikat egy 82 éves, Buzău megyei férfi vezette. A kikerülhetetlen ütközés következtében mindkét autó sofőrje megsérült, azonban a vaslui férfi által vezetett autóban utazó 92 éves, Galac megyei férfi tragikus módon a helyszínen meghalt.

A rendőrségi közlemény szerint az egyik járművezető eltévesztette a kijáratot, ezért az első sávban megállt, hogy tolatással próbáljon visszajutni a kijárathoz, ekkor történt az ütközés.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

A baleset körülményeit vizsgálják - írja a Maszol.

