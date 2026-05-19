Igazi rekord: Kevesebb mint tíz óra alatt három ügybe keveredett a 26 éves férfi

Kevesebb mint tíz óra alatt három különböző ügy miatt került a rendőrök célkeresztjébe egy 26 éves férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében. A fiatal előbb súlyos balesetet okozott a 86-os főúton, majd elmenekült a helyszínről, később pedig egy betörésnél fogták el – a drogtesztje ráadásul háromféle kábítószerre is pozitív lett.
A csornai rendőrök őrizetbe vették azt a 26 éves fiatalembert, aki kevesebb, mint 10 óra leforgása alatt három különböző bűncselekményt követett el – írja a rendőrség. – Május 18-án 13 óra 15 perc körül egy Volvo gyártmányú személygépkocsival közlekedett az akkor még ismeretlen sofőr a 86-os számú főúton Csorna felől Szilsárkány irányába. A Volvo sofőrje a 86-os főúton hátulról csapódott bele az előtte haladó Volkswagen teherautóba, amely a brutális ütközés után lesodródott az útról, majd egy fának vágódva az oldalára borult. A vétlen kamionsofőr súlyosan megsérült, a balesetet okozó férfi azonban hátrahagyta az autóját, és gyalog menekült el a helyszínről. A rendőrök később egy vas vármegyei férfi irataira bukkantak a kocsiban.
Néhány órával később újra rendőrök lepték el Szil egyik utcáját, miután betörés miatt érkezett bejelentés. A lakók tetten érték az elkövetőt, és a járőrök kiérkezéséig feltartották. Az elfogott férfiról hamar kiderült, hogy körözés alatt áll, és a gyanú szerint ő okozta a 86-os főúton történt súlyos balesetet is. Az intézkedés során kábítószergyanús növényi anyagot találtak nála, a drogteszt pedig három különböző szerre is pozitív eredményt mutatott.
A fiatalembert a nyomozók őrizetbe vették, kezdeményezik letartóztatását. Az általa elkövetett bűncselekményeket a Csornai Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.