Igazi rekord: Kevesebb mint tíz óra alatt három ügybe keveredett a 26 éves férfi

Kevesebb mint tíz óra alatt három különböző ügy miatt került a rendőrök célkeresztjébe egy 26 éves férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében. A fiatal előbb súlyos balesetet okozott a 86-os főúton, majd elmenekült a helyszínről, később pedig egy betörésnél fogták el – a drogtesztje ráadásul háromféle kábítószerre is pozitív lett.

A csornai rendőrök őrizetbe vették azt a 26 éves fiatalembert, aki kevesebb, mint 10 óra leforgása alatt három különböző bűncselekményt követett el – írja a rendőrség. – Május 18-án 13 óra 15 perc körül egy Volvo gyártmányú személygépkocsival közlekedett az akkor még ismeretlen sofőr a 86-os számú főúton Csorna felől Szilsárkány irányába. A Volvo sofőrje a 86-os főúton hátulról csapódott bele az előtte haladó Volkswagen teherautóba, amely a brutális ütközés után lesodródott az útról, majd egy fának vágódva az oldalára borult. A vétlen kamionsofőr súlyosan megsérült, a balesetet okozó férfi azonban hátrahagyta az autóját, és gyalog menekült el a helyszínről. A rendőrök később egy vas vármegyei férfi irataira bukkantak a kocsiban.

Néhány órával később újra rendőrök lepték el Szil egyik utcáját, miután betörés miatt érkezett bejelentés. A lakók tetten érték az elkövetőt, és a járőrök kiérkezéséig feltartották. Az elfogott férfiról hamar kiderült, hogy körözés alatt áll, és a gyanú szerint ő okozta a 86-os főúton történt súlyos balesetet is. Az intézkedés során kábítószergyanús növényi anyagot találtak nála, a drogteszt pedig három különböző szerre is pozitív eredményt mutatott.

A fiatalembert a nyomozók őrizetbe vették, kezdeményezik letartóztatását. Az általa elkövetett bűncselekményeket a Csornai Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.