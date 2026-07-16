A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint csütörtökön felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható.

Időjárás: csütörtökön is tombol a hőség – akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Időjárás: csütörtökön is tombol a hőség – akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak

További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel, délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.