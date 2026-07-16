ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Valter névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csütörtökön is tombol a hőség: akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 16. 07:00
zivatarhőség
Sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk csütörtökön, a hőmérséklet több helyen is eléri a 35 fokot. Bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, az ország nagy részén száraz időt tartogat az időjárás.
N.T.
A szerző cikkei

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint csütörtökön felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. 

Időjárás: csütörtökön is tombol a hőség – akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak
Időjárás: csütörtökön is tombol a hőség – akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak
Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Időjárás: csütörtökön is tombol a hőség – akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak

További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel, délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu