Csütörtökön is tombol a hőség: akár 35 fok is lehet, de zivatarok is kialakulhatnak

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint csütörtökön felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható.
További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel, délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
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