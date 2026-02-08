Sokk: halálos fenyegetést kapott a TV2 műsorvezetője

Sokkoló bejelentést tett közzé hivatalos közösségi média oldalán Varga Attila, a Tv2 műsorvezetője. A Tények híradósa ugyanis közölte, olyan kommentet kapott, amelyben halálos fenyegetés érte.
Van egy határ, és ez nagyon túlment rajta. Értem, ha valaki mást gondol, másban hisz, más a véleménye… De aki ilyet ír kommentben, mint amit ehhez a videómhoz kaptam, tehát bárkinek a halálát, meggyilkolását kívánja, az túl megy minden határon
- kezdi posztjában a híradós, majd így folytatta:
Gondolom ez a “szeretetország”, és sokan ott ezt a stílust látják pár éve példaként. De erre nincs mentség! Ne hagyjuk, hogy azért mert valaki mást gondol a politikáról, vagy bármiről…ilyeneket írhasson
- zárta figyelemfelhívó gondolatait azok után, hogy ezt írták neki megjegyzésként:
Minden fideszes politikust és propagandistát meg kell gyilkolni családostól!
