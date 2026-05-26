„Rémes, hogy mit éltem át” – 16 éves kapcsolata után teljesen kivirult Szűcs Judith, így van most a művésznő!

A közkedvelt énekesnő élete az elmúlt időszakban igazi hullámvasúthoz hasonlított. Kevesen tudják, de Szűcs Judith a legnagyobb titokban, a koronavírus-járvány kitörésekor egy valóságos egészségügyi rémálmon ment keresztül, amikor kiderült: három rosszindulatú daganata is volt. A diagnózis önmagában is sokkoló volt, ám a világjárvány miatt a legnehezebb harcot teljesen egyedül kellett megvívnia.

Szűcs Judith lánya, Fülöp Tímea segítette mindenben édesanyját a nehéz időkben (Fotó: Mediaworks)

Szűcs Judith: „Rémes, hogy mit éltem át”

„A Covid is akkor indult. Egyedül kellett végigcsinálnom mindent, mert nem engedtek be velem kísérőt. Műtétre is, mindenre egyedül mentem. Rémes, hogy mit éltem át” – emlékezett vissza a drámai pillanatokra az énekesnő.

Ha a daganatos betegség nem lett volna elég, a sors újabb csapást mért rá: egy életveszélyes, 36-os cukorértékkel rohant be a sürgősségire, ami az orvosok szerint már a kómás állapot határa. Judith azonban valóságos hős, a lánya, Timi segítségével pedig – akit szinte földöntúli képességekkel áldott meg a sors – mára teljesen felépült, és sem gyógyszerre, sem inzulinra nincs szüksége. Timi azóta számos nőgyógyászati, menstruációs, termékenységi és lelki problémákkal küzdő embernek segített már, ráadásul rendkívül pozitív visszajelzéseket kap azoktól, akik hozzá fordultak.

A testi-lelki megpróbáltatások az énekesnő külsején is nyomot hagytak, drasztikusan lefogyott.

Nem jókedvemben fogytam le. 62 kilóról 53 kiló lettem... Nem volt nagy kedvem 53 kilónak lenni

– vallotta be őszintén Judith a Borsnak. A művésznő azonban nem adta fel: gyógytornásszal és súlyzós edzésekkel vágott bele a tömegnövelésbe, hogy újra tökéletesen érezze magát a bőrében, a kitartó munka pedig meg is hozta a gyümölcsét. Boldogan újságolta el, hogy a kritikus 53 kilót már rég elhagyta, és mostanra már az 58 kilogrammot tapossa, azaz rohamléptekkel halad a vágyott, korábbi formája felé.

Szűcs Judith párja már a múlt, lezárta azt az időszakot

16 év után új élet

A magánéleti hullámvölgyek – a korábbi válása, édesanyja elvesztése, majd a legutóbbi, 16 évig tartó párkapcsolatának fájdalmas lezárása – után az énekesnő most végre újra megtanult örülni az élet apró szépségeinek. Mint mondja, imád gyönyörködni a kertjében nyíló csodás rózsákban:

Mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Jó kinézni az udvarra. Rengeteget szoktam fotózni a kertet, mert gyönyörű. Például, amikor az évelők elkezdtek nyílni, csodálatos fotókat készítettem. Most már a rózsák is gyönyörűen elkezdtek nyílni.

A kerten kívül a legnagyobb boldogságát most a két kutyájuk, Luci és Szecső jelentik, akiket rendszeresen elvisznek a Hajógyári-szigetre, ahol póráz nélkül, szabadon futkározhatnak a többi négylábú kedvenc társaságában.