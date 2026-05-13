Eltűnt egy ukrán férfi Budapesten - gőzerővel keresi a rendőrség

Az ukrán állampolgárságú, G. Kostyantyn XIV. kerületi lakóhelyéről távozott, majd nyom nélkül eltűnt. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.

Eltűnt egy ukrán férfi Budapesten (Képünk illusztráció)

Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt a férfi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 01140-157/364/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó G. Kostyantyn ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 32 éves férfi 2026. április 24-én a XIV. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott - közölték a rendőrség oldalán, hozzátéve, hogy a férfit nagy erőkkel keresik.

A hatóság leírása szerint Kostyantyn körülbelül 185 centiméter magas, hosszú haja és hosszú szakálla van. Eltűnésekor sötétszürke, derékig érő kabát, fekete nadrág, barna cipő, valamint egy kapucnis pulóver volt rajta. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem törlik.

Aki a férfi hollétéről információval rendelkezik bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.