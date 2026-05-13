"Nagyon aggódunk érte és nagyon várjuk haza!" - Szívszorító üzenetet fogalmazott meg az eltűnt Stefi édesanyja

Lapunk is beszámolt már korábban az eltűnt T. Stefánia ügyéről, aki május 1-ján Ácsról ment iskolába Győrbe, ám azóta sem tért haza. A Komáromi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 16 éves kamaszt, akinek az édesanyja a közösségi médiában kért segítséget.
A hétfői nap folyamán lányom, Stefánia Győrből, az iskolából, sikeres ágazati vizsgája után nem tért haza otthonába, Ácsra a mai napig
– írja a szerdai bejegyzésében Stefánia édesanyja, Ágnes, hozzátéve, a rendőrségen már bejelentést tettek az eltűnésről. Azt kérte, hogy aki tud valamit arról, hogy merre lehet Stefi, vagy bármilyen információja van róla, az jelezze a rendőrség felé, vagy neki - írja a Magyar Nemzet.
Nagyon aggódunk érte és nagyon várjuk haza!
– tette hozzá az édesanya.
A rendőrség által kiadott körözésben azt írták, hogy az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú. Különös ismertetőjegye, hogy ajakpiercinget visel. Eltűnésekor fekete hosszú szoknyát, fekete-fehér mintás sportcipőt és fekete műbőr dzsekit viselt. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.