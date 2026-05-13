"Nagyon aggódunk érte és nagyon várjuk haza!" - Szívszorító üzenetet fogalmazott meg az eltűnt Stefi édesanyja

Lapunk is beszámolt már korábban az eltűnt T. Stefánia ügyéről, aki május 1-ján Ácsról ment iskolába Győrbe, ám azóta sem tért haza. A Komáromi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 16 éves kamaszt, akinek az édesanyja a közösségi médiában kért segítséget.

A nyilvánosághoz fordult segítségért az eltűnt Stefi édesanyja

Szívszorító üzenetet fogalmazott meg az eltűnt Stefi édesanyja

A hétfői nap folyamán lányom, Stefánia Győrből, az iskolából, sikeres ágazati vizsgája után nem tért haza otthonába, Ácsra a mai napig

– írja a szerdai bejegyzésében Stefánia édesanyja, Ágnes, hozzátéve, a rendőrségen már bejelentést tettek az eltűnésről. Azt kérte, hogy aki tud valamit arról, hogy merre lehet Stefi, vagy bármilyen információja van róla, az jelezze a rendőrség felé, vagy neki - írja a Magyar Nemzet.

Nagyon aggódunk érte és nagyon várjuk haza!

– tette hozzá az édesanya.