Lánya zokogva jelentette be: elhunyt a legendás zenész

A 70-es évekbeli Hot Chocolate együttes egyik tagja, Tony Wilson elhuny. Wilson segített a zenekarnak abban, hogy az egyik első, túlnyomórészt fekete tagokból álló brit együttesként nagy sikert arasson Amerikában. A zenei legenda a nagy sikert arató „You Sexy Thing” című dal egyik szerzője volt.
Lánya pénteken (április 24-én) tette közzé a hírt a Facebookon:
Apu ma, 2026. április 24-én elhagyott minket. Rengeteg zenét hagyott hátra... örökre és mindörökké.
Tony Wilson a Hot Chocolate társalapítója volt, az első túlnyomórészt fekete tagokból álló brit együttes, amely nagy sikert aratott az amerikai slágerlistákon. Ő és a jamaikai származású dalszerző, Errol Brown 1969-ben alapította meg a zenekart Londonban. A két férfi azért ismerkedett meg, mert egymással szemben lakó lakásokban éltek. Eleinte Tony volt a vezető énekes, de mire áttörtek Amerikában, Errol vette át a fő énekesi szerepet.
Társszerzője volt a zenekar 1975-ös „You Sexy Thing” című kislemezének, amely az amerikai slágerlistán a harmadik, a briten pedig a második helyet érte el. A dal három különböző évtizedben is bekerült a brit top 10-be.
A „You Sexy Thing” megjelenése után nem sokkal Tony elhagyta a zenekart, hogy szólókarriert kezdjen, amely azonban nem volt annyira sikeres. Két albumot adott ki, az I Like Your Style-t és a Catch One-t, de egyik sem került fel a slágerlistákra sem Amerikában, sem az Egyesült Királyságban - számolt be róla a Mirror.
A rajongókat mélyen megrázta a hír a haláláról. Egyikük a lánya bejegyzéséhez így kommentált:
Tony elképesztő énekes volt, akár szólóelőadóként, akár a brit Hot Chocolate zenekar tagjaként. (...) A mai napig hallgatom a zenéjét. Mindig azt mondom, hogy Tony Wilsonnak járna az ország legmagasabb állami kitüntetése. Részvétem a családjának és barátainak. Nyugodj békében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.