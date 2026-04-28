Lánya zokogva jelentette be: elhunyt a legendás zenész

A 70-es évekbeli Hot Chocolate együttes egyik tagja, Tony Wilson elhuny. Wilson segített a zenekarnak abban, hogy az egyik első, túlnyomórészt fekete tagokból álló brit együttesként nagy sikert arasson Amerikában. A zenei legenda a nagy sikert arató „You Sexy Thing” című dal egyik szerzője volt.

Lánya pénteken (április 24-én) tette közzé a hírt a Facebookon:

Apu ma, 2026. április 24-én elhagyott minket. Rengeteg zenét hagyott hátra... örökre és mindörökké.

Tony Wilson a Hot Chocolate társalapítója volt, az első túlnyomórészt fekete tagokból álló brit együttes, amely nagy sikert aratott az amerikai slágerlistákon. Ő és a jamaikai származású dalszerző, Errol Brown 1969-ben alapította meg a zenekart Londonban. A két férfi azért ismerkedett meg, mert egymással szemben lakó lakásokban éltek. Eleinte Tony volt a vezető énekes, de mire áttörtek Amerikában, Errol vette át a fő énekesi szerepet.

Társszerzője volt a zenekar 1975-ös „You Sexy Thing” című kislemezének, amely az amerikai slágerlistán a harmadik, a briten pedig a második helyet érte el. A dal három különböző évtizedben is bekerült a brit top 10-be.

A „You Sexy Thing” megjelenése után nem sokkal Tony elhagyta a zenekart, hogy szólókarriert kezdjen, amely azonban nem volt annyira sikeres. Két albumot adott ki, az I Like Your Style-t és a Catch One-t, de egyik sem került fel a slágerlistákra sem Amerikában, sem az Egyesült Királyságban - számolt be róla a Mirror.

A rajongókat mélyen megrázta a hír a haláláról. Egyikük a lánya bejegyzéséhez így kommentált: