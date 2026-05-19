Elkapták a baltás rablókat: egy telefonért verték meg áldozatukat

Felfegyverkezve elkövetett rablás miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 22 és egy 39 éves kesznyéteni férfival szemben.

A gyanúsítottak május 17-én kora délután baltával fenyegettek meg egy ott dolgozó férfit, hogy adja át a telefonját és az értékeit. Ezt követően a rablók megverték a pásztort, majd elkergették a tanyáról – írja a rendőrség. – A bejelentést követően a rendőrök pár órán belül azonosították, majd elfogták a tetteseket.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett rablók letartóztatását.