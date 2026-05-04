Életmentő műtéten esett át Curtis bátyja a börtönben – reménykedve várja az ítéletet

A magyar igazságszolgáltatás egyik legemlékezetesebb és leghosszabbra nyúlt büntetőügye a végéhez közeleg. A válogatott labdarúgó, Katzenbach Imre 25 évvel ezelőtti meggyilkolásának ügyében, május 6-án hirdetnek másodfokú határozatot. A közvélemény figyelme továbbra is a vádlottak padján ülőkre szegeződik, akik között ott van a népszerű rapper, Curtis bátyja, Széki Lajos is. Az elsőfokú bíróság korábban a legsúlyosabb büntetést, tényleges életfogytiglant szabott ki a vádlottakra, ám a védelem szerint az eljárás több sebből vérzik.

Curtis bátyja végigsírta az utolsó tárgyalást. Utolsó szó jogán annyit kért a bírói tanácstól, hogy igazságos ítéletet hozzon Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Curtis bátyja a szabadságban reménykedik

Az ítélet előtt megkerestük Széki Lajos védőjét, dr. Zamecsnik Tamást, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt védence állapotáról és a várakozásról.

Természetesen beszéltem Széki úrral. Megmondom őszintén, hogy az lenne a furcsa, ha nem izgalommal, meg óriási félelemmel várná a határozathirdetést. Magam is nyilvánvalóan izgatott vagyok ebben a körben

– kezdte az ügyvéd, rávilágítva arra a pszichikai teherre, amit egy életfogytiglan árnyékában élő embernek kell elviselnie. A jogász szerint a május 6-i döntés túlmutat egyetlen ember sorsán.

Hogy mit várok tőle, az gyakorlatilag két dolog. Az egyik, hogy valamelyest az igazságszolgáltatásba vetett hitet helyreállítsa, és nekünk, jogászoknak legyen egy olyan alap, amire azt tudjuk mondani, hogy van jogunk reménykedni, hogy igenis a bíróságban a kétség a legfontosabb fogalom, és a kételyeket megfogalmazva mernek felmenteni vagy mernek hatályon kívül helyezni bizonyos határozatokat.

Zamecsnik Tamás szakmai meggyőződése szerint, az eddigi eljárás nem volt hibátlan.

Mit várok tőle még? Egy hatályon kívül helyezést, mert azt gondolom, hogy eljárásjogi hibák történtek.

Miközben a jogászok a paragrafusok mentén küzdenek, a család a mindennapok szürkeségében és a bizonytalanságban próbál kitartani. Széki Lajos testvére, a középső báty, Tibor, betekintést engedett abba, hogyan telnek a vádlott mindennapjai a rácsok mögött.

Lajos nem dolgozik a börtönben. Korábban egy életmentő műtéten esett át, epevezeték elzáródása volt.

– mesélte Tibor. A betegség utáni lábadozás és a bezártság magányát az olvasás enyhíti.

Olvasni szokott a börtönben, főleg regényeket.

A családi kötelék, a távolság ellenére is szoros maradt. Tibor elmondása szerint Lajos naponta hívja a szeretteit és a testvéreit, kapaszkodva beléjük a nehéz órákban.

Nagyon izgul már az ítélet miatt. Reméli, igazságos ítélet fog születni másodfokon

– tette hozzá a testvér.