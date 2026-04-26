Curtis bátyja megtörten állt a bíróság elé, felesége is megszólalt

Az egykori MTK-focista meggyilkolásával vádoltak meg három férfit. Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint Curtis bátyja társaival együtt brutális kegyetlenséggel vetettek véget Katczenbach Imre életének, még 2009-ben. A bíróság folyosóján fagyos volt a hangulat, a vádlottak arcán mély feszültség látszott, miközben a fegyveres őrök kíséretében megérkeztek a másodfokú tárgyalás nyitányára.
Megrázó képsorokkal vette kezdetét a Fővárosi Ítélőtáblán a Katczenbach-ügy folytatása. Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra. A tét nem kisebb, mint az életfogytig tartó szabadságvesztés megerősítése vagy esetleges enyhítése. Az egykori labdarúgó, Katczenbach Imre eltűnése éveken át rejtély volt, mígnem 2020-ban a nyomozók megtalálták a földi maradványait Baranyajenő külterületén, egy erdős részen. A vád szerint a férfit egy pénzügyi elszámolási vita miatt ölték meg, a végrehajtással pedig a gyanú szerint Széki Lajost és társát bízták meg.
A további tárgyalások legnagyobb bombája egy levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott csatolt be a bíróságnak. Egy nő írta, aki állítása szerint pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette: nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét. A levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, ám a bíróság elutasította a bizonyíték befogadását, ahogy a védelem többi indítványát is.
Az ügyvédek szerint ez az eljárás több sebből vérzik, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, valamint az eljárás megismétlését kérték. Véleményük szerint nem nyert kétséget kizáróan bizonyítást a vádlottak bűnössége.
Curtis bátyja valósággal összeomlott a bíróságon. A házaspár ikergyermekei imádják az édesapjukat. Széki Lajos felesége, Beatrix büszkén mesélte, hogy fiai kiváló sportolók és jó gyerekek, ám a gyilkossági ügy sötét árnyéka rájuk is rávetült. A megbélyegzettség ellenére a család egysége megbonthatatlan, de az árat megfizették: Beatrix egészsége a stressz miatt megromlott.
Nem csak Lali egészsége ment tönkre. Az elmúlt években, a rengeteg stressz és idegeskedés miatt cukorbeteg lettem. Ez egy agyrém. Remélem, kiderül az igazság, és akinek bűnhődnie kell, az bűnhődni is fog és az nem a férjem kell, hogy legyen. Most már csak kiderül az igazság
– mondta Beatrix reménykedve.
Mesterlövészek és TEK-esek lepték el Kelenföldön az Etele út környékén lévő társasházat - tudta meg a Bors. Több helyi is érdeklődve figyelte az eseményeket, elmondásaik szerint túszdráma folyt az épületben, amihez mesterlövészek is érkeztek.
Elvileg túsztárgyalás történik az épületben. Érkeztek mesterlövészek is a házhoz. Több TEK-es is van az utcán teljesen menetfelszerelésben és rendőrök is vannak velük
– mondta el egy helyi lakos.
Jó ideje képtelen nyugodtan aludni a Bács-Kiskun vármegyei tanyáról nyomtalanul eltűnt három lány édesanyja, egyben a velük együtt felszívódott Haskó Attila felesége. Anita, bár jó apának tartja férjét, úgy érzi, minden oka megvan az aggodalomra. A gazdasági bűncselekményért elítélt férfi ismeretlen helyre vitte három lányát, azóta semmilyen életjelet nem adott magáról.
Még Budapesten éltünk, amikor egy tánckurzusról tartottam hazafelé, és Attila telefonon értesített, hogy mire kell számítanom. Egy üres házba értem haza, a férjem pedig hetekig nem volt hajlandó elárulni, hova mentek. Hiába fordultam a rendőrséghez, közölték, hogy mivel nem váltunk el a férjemmel, Attila oda viszi a gyerekeket, ahova akarja
– mondta a Borsnak Anita. Egy idő után Attila kivitte a feleségét arra a tanyára, ahova a gyerekekkel beköltözött, és megkérte, ő is tegye oda a székhelyét. A nő bizalomvesztésre hivatkozva a lehetőséget elutasította, és inkább a fővárosi ingatlanban maradt.
