Curtis bátyja megtörten állt a bíróság elé, felesége is megszólalt

Az egykori MTK-focista meggyilkolásával vádoltak meg három férfit. Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint Curtis bátyja társaival együtt brutális kegyetlenséggel vetettek véget Katczenbach Imre életének, még 2009-ben. A bíróság folyosóján fagyos volt a hangulat, a vádlottak arcán mély feszültség látszott, miközben a fegyveres őrök kíséretében megérkeztek a másodfokú tárgyalás nyitányára.

Megrázó képsorokkal vette kezdetét a Fővárosi Ítélőtáblán a Katczenbach-ügy folytatása. Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra. A tét nem kisebb, mint az életfogytig tartó szabadságvesztés megerősítése vagy esetleges enyhítése. Az egykori labdarúgó, Katczenbach Imre eltűnése éveken át rejtély volt, mígnem 2020-ban a nyomozók megtalálták a földi maradványait Baranyajenő külterületén, egy erdős részen. A vád szerint a férfit egy pénzügyi elszámolási vita miatt ölték meg, a végrehajtással pedig a gyanú szerint Széki Lajost és társát bízták meg.

A további tárgyalások legnagyobb bombája egy levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott csatolt be a bíróságnak. Egy nő írta, aki állítása szerint pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette: nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét. A levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, ám a bíróság elutasította a bizonyíték befogadását, ahogy a védelem többi indítványát is.

Az ügyvédek szerint ez az eljárás több sebből vérzik, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, valamint az eljárás megismétlését kérték. Véleményük szerint nem nyert kétséget kizáróan bizonyítást a vádlottak bűnössége.

Curtis bátyja valósággal összeomlott a bíróságon. A házaspár ikergyermekei imádják az édesapjukat. Széki Lajos felesége, Beatrix büszkén mesélte, hogy fiai kiváló sportolók és jó gyerekek, ám a gyilkossági ügy sötét árnyéka rájuk is rávetült. A megbélyegzettség ellenére a család egysége megbonthatatlan, de az árat megfizették: Beatrix egészsége a stressz miatt megromlott.

Nem csak Lali egészsége ment tönkre. Az elmúlt években, a rengeteg stressz és idegeskedés miatt cukorbeteg lettem. Ez egy agyrém. Remélem, kiderül az igazság, és akinek bűnhődnie kell, az bűnhődni is fog és az nem a férjem kell, hogy legyen. Most már csak kiderül az igazság

– mondta Beatrix reménykedve.