Belépsz és nem akarod elhagyni: ez lett a világ legszebb repülőtere

Az amerikai nyugati part légikikötője – amelyet most a világ legszebb repülőtere címmel jutalmaztak – négy terminállal rendelkezik, közülük a Harvey Milk Terminal 1-et 2019 és 2024 között újították fel. A terminál évente több mint 50 millió utast fogad, és a felújítás során 79 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, energiafelhasználása pedig 59 százalékkal mérséklődött.
A merényletben elhunyt egykori politikus, Harvey Milk – akiről a terminált elnevezték – emlékére állandó kiállítást hoztak létre, és 30 műalkotás idézi a San Francisco Bay Area kulturális örökségét. A belső terek minden szinten természetes fényt engednek be, míg a „csendes terminál” funkciók a nyugodt utazási élményt biztosítják.
A "világ legszebb repülőtere" díjat bezsebelt Harvey Milk Terminal 1 további szolgáltatásai közé tartozik a mezzanin szintű biztonsági ellenőrzés (a security checkpoint nem a földszinten vagy az indulási kapuk szintjén van, hanem egy köztes, galériaszerű emeleten, a mezzanine szinten: ez a megoldás több helyet biztosít a biztonsági sávoknak, jobb utasáramlást garantál, és átláthatóbb a térszervezés), jógahelyiség, önkiszolgáló csomagfeladás, több ivóvíz- és melegvíz-állomás, valamint helyi szolgáltatók kínálata. A Gensler tervezőcsapat által jegyzett épületet az építészet és az utasélmény „ambíciózus átalakításaként” méltatták, globális mércét állítva a légikikötők számára.
A San Francisco-i győztes mellett a 2026-os listán további öt nemzetközi repülőtér kapott elismerést. Franciaországból a Marseille Provence Terminal 1 a belső terekért, a Roland Garros pedig a világ első trópusi bioklimatikus termináljaként emelkedett ki.
A Marseille Provence Terminal 1 fejlesztése esetében a reptér egy 22 000 m²-es bővítést kapott, az úgy nevezett „Cœur”-t (Szív), amellyel a terminál belső tereit egyesítették anélkül, hogy az alapterületet növelték volna. A szintén Franciaországhoz tartozó Réunion szigetén található Roland Garros repülőtér érkezési terminálja pedig egy 13 000 m²-es bioklimatikus bővítményt kapott, amelyet 91%-ban helyi vállalkozások végeztek.
Kínából a Yantai Penglai Terminal 2 a tengerparti elhelyezkedés és a természetes fényhasználat miatt, Japánból a Kansai Terminal 1 pedig építészeti kiválóságáért kapott dicséretet, míg szintén az Egyesült Államokból Portland nemzetközi terminálja a külső dizájnért érdemelte ki a díjat.
2025-ben a Liszt Ferenc Budapest Airport is kitüntetésben részesült, mint Európa legjobb repülőtere a 15-25 milliós utasforgalmat kezelő légikikötők kategóriájában. Ezt a díjat a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) ítélte oda a budapesti repülőtérnek – két éven belül másodszor.
A légitársaságok között az Emirates második éve nyerte el a világ legjobb nemzetközi légitársasága címet. A magas színvonalú szolgáltatás, a luxus és az elegancia továbbra is kiemeli a légitársaságot a globális mezőnyből.
A világ legszebb repülőtere díj nemcsak az építészetet és a dizájnt méltatja, hanem az innováció, a fenntarthatóság és az utasélmény új mércéjét is jelzi, példát mutatva a nemzetközi légikikötők számára.
A repülőtereket nemcsak az UNESCO minősíti.
