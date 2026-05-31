Belépsz és nem akarod elhagyni: ez lett a világ legszebb repülőtere

Az amerikai nyugati part légikikötője – amelyet most a világ legszebb repülőtere címmel jutalmaztak – négy terminállal rendelkezik, közülük a Harvey Milk Terminal 1-et 2019 és 2024 között újították fel. A terminál évente több mint 50 millió utast fogad, és a felújítás során 79 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, energiafelhasználása pedig 59 százalékkal mérséklődött.

A San Francisco International Airport (SFO) Harvey Milk Terminal 1 vidám színeivel, innovációs megoldásaival nem véletlenül érdemelte ki a világ legszebb repülőtere kitüntető címét.

A Harvey Milk Terminal 1 kiemelkedő építészetével és utasbarát szolgáltatásaival a világ legszebb repülőtere címet nyerte el.

A terminál gazdag kulturális tartalommal is büszkélkedik, többek között 30 műalkotással, amelyek a Bay Area helyi örökségét mutatják be.

Miért az SFO lett a világ legszebb repülőtere?

A merényletben elhunyt egykori politikus, Harvey Milk – akiről a terminált elnevezték – emlékére állandó kiállítást hoztak létre, és 30 műalkotás idézi a San Francisco Bay Area kulturális örökségét. A belső terek minden szinten természetes fényt engednek be, míg a „csendes terminál” funkciók a nyugodt utazási élményt biztosítják.

A "világ legszebb repülőtere" díjat bezsebelt Harvey Milk Terminal 1 további szolgáltatásai közé tartozik a mezzanin szintű biztonsági ellenőrzés (a security checkpoint nem a földszinten vagy az indulási kapuk szintjén van, hanem egy köztes, galériaszerű emeleten, a mezzanine szinten: ez a megoldás több helyet biztosít a biztonsági sávoknak, jobb utasáramlást garantál, és átláthatóbb a térszervezés), jógahelyiség, önkiszolgáló csomagfeladás, több ivóvíz- és melegvíz-állomás, valamint helyi szolgáltatók kínálata. A Gensler tervezőcsapat által jegyzett épületet az építészet és az utasélmény „ambíciózus átalakításaként” méltatták, globális mércét állítva a légikikötők számára.

San Francisco International Airport (SFO) Harvey Milk Terminal 1 belső tere, ahol a belföldi indulási kapuk, valamint bárok, éttermek, pihenőterek és üzletek találhatók.

Nemzetközi kitüntetések és díjazott repülőterek

A San Francisco-i győztes mellett a 2026-os listán további öt nemzetközi repülőtér kapott elismerést. Franciaországból a Marseille Provence Terminal 1 a belső terekért, a Roland Garros pedig a világ első trópusi bioklimatikus termináljaként emelkedett ki.