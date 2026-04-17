Frontális karambol Szolnokon: kigyulladt a kocsi a becsapódás után, csoda, hogy a sofőr túlélte

Frontális karambol után égett ki egy kocsi Szolnokon csütörtök délután. A baleset könnyen tragédiával is végződhetett volna.

Teljesen kiégett a kocsi a szolnoki balesetben

Fotó: TV2

Lángolt az autó a szolnoki balesetet követően

Hatalmas hibát követett el az egyik sofőr: áttért az ellenkező sávba, ahol olyan erővel csapódott bele egy másik autóba, hogy mindkét jármű totálkárosra tört. Ráadásul az egyik kocsi az ütközés következtében kigyulladt. Rohantak a mentők és a tűzoltók is a helyszínre.

Németh Ádám, a Katasztrófavédelem szóvivője a Tényeknek elárulta: két járművel vonultak a helyszínre a baleset súlyossága miatt.

Mindkét sofőr, egy 50 év körüli nő és egy 30 év körüli férfi is megsérült, őket kórházba szállították – tekintve azonban, hogy az egyik balesetező jármű lángolt is, már-már csodának tekinthető, hogy nem tragikus kimenetelű esetről kell beszámolnunk.