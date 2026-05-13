Nem engedték be a polgármesterhez, bicskával támadt önkormányzati dolgozókra a megvadult férfi

Káosz tört ki egy borsodi kisváros polgármesteri hivatalában, amikor egy férfi bicskával támadt, miután nem engedték be a polgármesterhez.

Bicskával támadt az ittas férfi

2025 júniusában ittas állapotban jelent meg egy délután a vádlott a hivatalban. Miután elutasították a kérését, először a portásnőt kezdte szidalmazni. Megöléssel és szurkálással fenyegetőzött, majd elővette fegyverét: egy 10 centiméter pengehosszúságú bicskát.

A hadonászás után a férfit a gondnok kísérte ki az épületből, ahol az utcán járőrszolgálatot ellátó három önkormányzati rendészhez ment, és őket is szidalmazni kezdte. Miután őket is megfenyegette, egy helyi lakos avatkozott közbe, és elvezette őt a helyszínről.

Este a vádlott már járókelőket fenyegetett az utcán, majd két rendőrjárőrre tett becsület csorbítására alkalmas megjegyzéseket. Ekkor bilincselték meg és állították elő a rendőrkapitányságon.

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a büntetett előéletű vádlott ellen - írja az Ügyészség.