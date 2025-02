„Nem az utolsó senkinek vagyok a szomszédja, hanem a Beat vagyok” – a neten őrjöng a Fekete Vonat lecsúszott sztárja

Szívesen írnánk azt, hogy a Fekete Vonat botrányhőssé avanzsált volt rappere jó útra tért, új lemezen dolgozik és nem mellesleg bevonult egy orvosi központba, ahol rendbe teteti magát – így is, úgy is –, de az ilyesmit inkább rábízzuk a science fiction szerzőkre, hiszen Beat egyáltalán nem ezen az úton jár. Ennek bizonyítására elég megnéznünk Beat legfrissebb videóját, melyben éppen azon háborog, hogy nem igazán akarnak vele szóba állni az utcán, pedig ő maga a megnyerő jó modor, kellem és báj. (Nem az...)

A Fekete Vonat sztárja, Beat csak viccnek szánta, de azért lecsapta volna a fickót (Fotó: TikTok)

Fekete Vonat Beat megint kiakadt...

Ha az alábbi idézetben akadnak bökkenők és érthetetlen részek, az nem a véletlen, hanem Beat műve. – Na mi van? Hello, halló elektor kalandorok! Nem szoktam így bejelentkezni… Bejelentkezünk élő adásba… Nem, nem, nem!

Csinálok már egy videót, mert k*rvára felidegesít egy bizonyos dolog.

– Mégpedig az, hogy ez az ország gyönyörű, csodálatos hely. Egy csodálatos fölrajzi adottságokkal megáldott terület. Viszont az emberek kib*szott bunkók. Hogy a villám vágjon az agyukba! Bárkihez hozzá akarok szólni, nem kéregetni akarok. Nem megkérdezni, hogy hozzám jön-e feleségül – kezdte TikTok videójában Beat, aki saját bevallása szerint, csak egy kis játékra invitálta a tőle megrémült járókelőt.



Beat: „Mondom neki, mindjárt vágok rád olyat, hogy bezavarodik az agyad”

– Kitaláltam egy olyat… Némileg bolondos ember vagyok… Aki ismer, az tudja, aki nem, az hívjon fel! Vettem egy sajtos golyót és gondolkodtam rajta, micsoda jó kis étel ez. Meg akartam tréfálni a csávót. Odamentem hozzá, mondom: Szia, ne haragudj! Kérdezhetek valamit? Egy interaktív játékot találtam ki. Ha ötöt tudsz dekázni egy sajtos golyóval, meghívlak a mekibe, bármire. A csávó kivette a füléből a b...száskát és közölte, hogy ne haragudjak, de nincs aprója. Nincs apród? Hogy keseredjél meg! Nem hallottad, hogy mit mondtam? Erre közölte, hogy nem, de úgy is tudja, mit akarok. Oh, mondom, te valami izé vagy? Csoda látnok? Erre megkérdezte, hogy tulajdonképpen mit is akarok tőle. Mondom neki, mindjárt vágok rád olyat, hogy bezavarodik az agyad.

Csak egy viccet akartam elsütni. Amúgy meg nem az utolsó senkinek vagyok a szomszédja, hanem a Beat vagyok a Fekete Vonatból.

– Nem mintha sokat számítana, de megismerhettél volna, rohadjál meg! – mesélte el az alaposan lezüllött külsővel az utcákat járó Beat, aki láthatóan ismét nincs jó állapotban.

Pedig volt idő, amikor Beat jó úton haladt...