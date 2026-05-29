Durva baleset történt Csepelen, áll a HÉV forgalma

Baleset miatt áll a HÉV forgalma Csepelen. A hírek szerint a HÉV ajtaja becsípte egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál.

Fotó: Gé / MW

Az utas szerencsére nem került a szerelvény alá. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon - írja a Katasztrófavédelem.



