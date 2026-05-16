"Nem vagyok bűnös, nem vagyok gyilkos" – Elfogták a gyöngyösi anyagyilkost: börtön elől bujkált Angéla

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 18:00
V. P.-né Angéla embertelen körülmények között hagyta meghalni anyját, amiért hat és fél évet kapott. Az anyagyilkos azonban elmenekült a börtön elől, végül a gyöngyösi rendőrök kapták el.

Felfekvések borították a testét, mocsok, bűz és embertelen kínok között, szinte élve sorvadt el az a 79 éves hatvani nő, akit saját lánya és unokája hagyott meghalni otthonában. Bár a halála után a lányát, V. P.-né Angélát a bíróság emberölés miatt jogerősen is hat és fél év szabadságvesztésre ítélte, az 57 éves asszony nem vonult be, hanem megszökött és bujkált a bíróság és a rendőrök elől. Az anyagyilkos ellen körözést adtak ki, tegnap pedig lecsaptak rá a zsaruk. 

Az anyagyilkos elmenekült az ítélet után. A embertelen körülmények között hagyta meghalni nagybeteg anyukáját ebben a házban    Fotó: TV2/Tények

Elfogták a börtön elől menekülő anyagyilkost

A 79 éves asszony még 2019-ben sérült meg, amikor villanykörte-cserélés közben lezuhant egy létráról. Az idős nő, bár túlélte a borzalmas zuhanást, súlyosan megsérült, még a lába is eltörött, így a hajdanán korát meghazudtolóan energikus asszony mozgásképtelenné vált, sérülései ágyhoz kötötték, magát sem tudta ellátni. Ezután lánya, V. P.-né Angéla feladata lett volna gondoskodni édesanyjáról, az asszony azonban – mondhatni – szinte rá sem hederített a sérült, ágyhoz kötött nőre. Ő maga nem látta el az asszonyt, de gondozót sem fogadott mellé és orvost sem hívott hozzá, emellett nem tette tisztába, alig etette és még csak le sem fürdette. Annak ellenére, hogy lánya mellett unokája és annak élettársa is rendszeresen látogatták, ők sem tettek semmit azért, hogy a sokszor már kínjában sikoltozó asszony életét megmentsék. 

A nyugdíjas ezért hamarosan borzalmas állapotba került: testszerte sebek borították, vastag ruháját átitatta a vizelet és a fekália, iszonyatos állapotban, mocsok és bűz tengerében haldoklott, nem sokkal később pedig vérmérgezést kapott és elhunyt, Angéla ellen pedig emberölés miatt indult eljárás.

Az asszony a vádlottak padján sem érezte magát bűnösnek    Fotó: TV2/ Tények

Nem érezte magát bűnösnek Angéla

Akkor a Heves Megyei Főügyészség Angélát és lányát különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberöléssel, míg az unoka élettársát, mint harmadrendű vádlottat segítségnyújtás elmulasztásával vádolta. A nőt először tíz éves, majd később hat és fél évnyi szabadságvesztésre ítélték. Angéla már ekkor sem értette, hogy miért akarják őt börtönbe vinni, ugyanis nem érezte magát bűnösnek:

Miért akarnak minden áron börtönbe küldeni? Én semmiről nem tehetek, én nem vagyok bűnös, nem vagyok gyilkos

 – motyogta korábban a bíróságon Angéla. 

A jogerős büntetés után az asszony azonban nem vonult be a rácsok mögé, éppen ellenkezőleg: fogta magát, és elszökött, mire az Egri Törvényszék május 13-án elrendelte a nő körözését. Menekülése nem tartott sokáig: Angélára tegnap (05.15.) lecsaptak a gyöngyösi zsaruk, majd vélhetően a neki kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe vitték. Hogy ezután mi lesz a sorsa, nem tudni, az azonban bizonyos, hogy innentől a nő rácsok mögé kerül.

 

