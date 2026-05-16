Őrült TikTok-trend: Hűséges a párom? Lebuktatja az eper teszt!

A közelmúltban eperteszt néven terjedt el a következő kísérlet: főként lányok és nők telefonos üzenetet küldenek a párjuknak, amiben azt kérdezik, ha a férfi éhesen elsétálna egy eperföld mellett, leszakítana-e egy epret és megenné-e azt? Amennyiben a válasz igen, jön a következő felvetés: mennyit enne meg? Illetve ha lenne kerítés, azt is átmászná a gyümölcsökért?
Az elterjedt trend annak ellenére, hogy játékos és a szezon legnépszerűbb gyümölcséhez kapcsolódik, a kérdezők számára valójában egy komoly párkapcsolati dilemmát helyez a középpontba. Az eperevés metaforája ugyanis a másokkal való megcsalásra, a kerítés pedig a határok átlépésére utal.
– Mindenki szeretné, ha előre meg tudná jósolni a párja viselkedését, éppen ezért könnyedén csatlakozunk az ilyen és ehhez hasonló trendekhez, még ha legbelül tudjuk is, hogy azok nem feltétlenül képezik le a valóságot – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Fontosabb viszont az a kérdés, és ezen érdemes gondolkozni, hogy egyáltalán miért merül fel bennünk a megcsalás és a hűség megkérdőjelezésének kérdésköre? Az esetek többségében ugyanis mindez nem a másikról, hanem saját magunkról és a félelmeinkről szól, így nincs is köze a tesztek eredményéhez.
A szakértő azt is kiemeli, bárkinek az életében jelen lehet a kísértés, de azt ne felejtsük el, hogy a társunk valószínűleg azért a párunk, mert egykor megbízhatónak ítéltük. Ám ha kétségek merülnek fel bennünk, az komolyan eltávolíthat bennünket, és szakításhoz is vezethet.
Habár modern világban élünk, a megcsalásról való diskurzus a legtöbb párkapcsolatban még ma is tabunak is számít. Sokan képtelenek nyíltan beszélni a kérdésről, és olyanok is vannak, akik azért nem ülnek le a választottjukkal, mert félnek a következményektől. Egyszerűbbnek tűnhet kihívásokon keresztül tesztelni a másikat.
– Társadalmi szinten nincsen igazán mintánk arra, hogy az érzelmeinkről, a bennünk felmerülő kételyekről és kérdésekről szabad beszélni. A legtöbben kifejezetten kellemetlen dolognak tartják, hogy bizonytalanságot élnek meg a szerelmi életükben. Nők és férfiak gondolják úgy, hogy ha ezzel előhozakodnak a párjuk előtt, akkor az gyengének látja majd őket. Ezzel együtt szégyenérzet és félelem is jelentkezhet, illetve bekapcsolhatnak az olyan negatív hiedelmek, mint hogy a társunk nem szeret többé vagy elhagy. Nem véletlenül könnyebb a hűtlenséget trendek formájában szóba hozni – részletezi a pszichoterapeuta.
Vágyunk arra, hogy mindenre meglegyen a válaszunk, hogy valamiből képesek legyünk levonni a következtetéseket, ezért hiszünk egyebek mellett a horoszkópban. Szükségünk van ugyanis arra, hogy egy külső tényező vagy felettünk álló személy megerősítsen, illetve elbizonytalanítson minket.
– Ha az a hiedelmünk, hogy meg fognak csalni, akkor akaratlanul is torzíthatunk abba az irányba, hogy a másik megerősítse a megcsalással kapcsolatos gondolatainkat. Ennek a fordítottja is igaz: ha azt szeretnénk, hogy a kapcsolatunk nagyon jó legyen, annak ellenére, hogy minden arra mutat, hogy a másikban nem lenne szabad bízni, egy epertesztre adott pozitív válasszal megnyugtathatjuk magunkat. Ez azonban bizonyos szinten önbecsapás – hívja fel a figyelmet a szakember. – Eleve azt lehet feltételezni, hogy mire két ember eljut odáig, hogy kimondja, együtt van, addigra valamilyen módon feltérképezték egymást. Tudják, hogy hosszú vagy rövid távra terveznek, a másik félrelépő típus vagy a monogám kapcsolatra esküszik? Ezeket az ismerkedés fázisában szűrjük, és jó, ha beszélünk róla, hogy ne legyenek nagy különbségek az elvárásainkat illetően.
Tartós kapcsolatban a különféle internetes tesztek helyett célszerű lenne kialakítani egy olyan rendszert, amiben őszintén és nyíltan kommunikálhatunk a hűség kérdéséről.
– Az első és legfontosabb, hogy egyáltalán beszéljünk róla, tegyünk fel kérdéseket, és hozakodjunk elő a gondolatainkkal, érzéseinkkel. Mindezt asszertíven tegyük, ne minősítsük a másik érzéseit, és ne is kérdőjelezzük meg azokat. Ez a hozzáállás előrébb vihet, mint a burkolt kérdések. Mindenkinek vannak szorongásai, érzékenyebb részei, amiket érdemes felvállalni, főleg egy olyan személy előtt, aki az életünk szerves része. Lényeges az is, hogy ha a korábbi kapcsolatainkban megcsaltak, elfogadjuk, hogy a félelmeink az aktuális szerelmi viszonyunkban is jelen lehetnek. Ezekkel azonban lehet és érdemes is dolgozni – emeli ki a szakpszichológus.
Ha továbbra és minden erőfeszítés ellenére nehezen beszélünk a hűségről, választhatunk másféle módot a téma feldolgozására.
– Jó megoldás, ha kijelölünk konkrét időpontokat, amikor ezzel foglalkozhatunk, tehát nem a reggeli készülődés, vagy a munkából való fáradt hazaérés közben állunk elő a témával, hanem olyan helyzeteket teremtünk, amikor csak és kizárólag ezzel tudunk foglalkozni. Ez egy lehetőség, és érdemes is így tekinteni rá – javasolja Sarkadi Bálint. – Léteznek különféle beszélgetésindító játékok, online vagy fizikai kártyák kérdésekkel, de akár mi magunk is felírhatunk fejenként 5-10 gondolatot papírlapokra. Ezekből aztán húzhatunk és elindulhat a dialógus, amiből sok dologra fény derülhet és le lehet vonni a megfelelő következtetéseket.
Forrás: Fanny magazin
