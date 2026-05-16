Őrült TikTok-trend: Hűséges a párom? Lebuktatja az eper teszt!

A közelmúltban eperteszt néven terjedt el a következő kísérlet: főként lányok és nők telefonos üzenetet küldenek a párjuknak, amiben azt kérdezik, ha a férfi éhesen elsétálna egy eperföld mellett, leszakítana-e egy epret és megenné-e azt? Amennyiben a válasz igen, jön a következő felvetés: mennyit enne meg? Illetve ha lenne kerítés, azt is átmászná a gyümölcsökért?

Miről szól valójában az eperteszt?

Az elterjedt trend annak ellenére, hogy játékos és a szezon legnépszerűbb gyümölcséhez kapcsolódik, a kérdezők számára valójában egy komoly párkapcsolati dilemmát helyez a középpontba. Az eperevés metaforája ugyanis a másokkal való megcsalásra, a kerítés pedig a határok átlépésére utal.

– Mindenki szeretné, ha előre meg tudná jósolni a párja viselkedését, éppen ezért könnyedén csatlakozunk az ilyen és ehhez hasonló trendekhez, még ha legbelül tudjuk is, hogy azok nem feltétlenül képezik le a valóságot – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Fontosabb viszont az a kérdés, és ezen érdemes gondolkozni, hogy egyáltalán miért merül fel bennünk a megcsalás és a hűség megkérdőjelezésének kérdésköre? Az esetek többségében ugyanis mindez nem a másikról, hanem saját magunkról és a félelmeinkről szól, így nincs is köze a tesztek eredményéhez.

A szakértő azt is kiemeli, bárkinek az életében jelen lehet a kísértés, de azt ne felejtsük el, hogy a társunk valószínűleg azért a párunk, mert egykor megbízhatónak ítéltük. Ám ha kétségek merülnek fel bennünk, az komolyan eltávolíthat bennünket, és szakításhoz is vezethet.



Miért nem merünk őszintén beszélni?

Habár modern világban élünk, a megcsalásról való diskurzus a legtöbb párkapcsolatban még ma is tabunak is számít. Sokan képtelenek nyíltan beszélni a kérdésről, és olyanok is vannak, akik azért nem ülnek le a választottjukkal, mert félnek a következményektől. Egyszerűbbnek tűnhet kihívásokon keresztül tesztelni a másikat.

– Társadalmi szinten nincsen igazán mintánk arra, hogy az érzelmeinkről, a bennünk felmerülő kételyekről és kérdésekről szabad beszélni. A legtöbben kifejezetten kellemetlen dolognak tartják, hogy bizonytalanságot élnek meg a szerelmi életükben. Nők és férfiak gondolják úgy, hogy ha ezzel előhozakodnak a párjuk előtt, akkor az gyengének látja majd őket. Ezzel együtt szégyenérzet és félelem is jelentkezhet, illetve bekapcsolhatnak az olyan negatív hiedelmek, mint hogy a társunk nem szeret többé vagy elhagy. Nem véletlenül könnyebb a hűtlenséget trendek formájában szóba hozni – részletezi a pszichoterapeuta.