Nem áll le a halálos számláló: Újabb áldozatot követelt a Maldív-szigeteki horrorbarlang

Életét vesztette egy helyi katonai búvár szombaton a Maldív-szigetek térségében, miközben azok után az olasz állampolgárok után kutatott, akik csütörtökön egy mélytengeri merülés során tűntek el, és a feltételezések szerint egy víz alatti barlangrendszerben rekedtek.
Egy öttagú olasz búvárcsoport tagjai csütörtökön vesztették életüket, miközben felfedeztek egy barlangot mintegy 50 méteres mélységben a Vaavu-atollnál – közölte az olasz külügyminisztérium az MTI-vel. A mélytengeri merülés közben eltűnt búvárok közül csütörtökön csak egynek a holttestét találták meg 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon. A Maldív-szigeteken a szabadidős búvárkodás maximálisan engedélyezett mélysége 30 méter. Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő közlése szerint a katonai búvár keszonbetegségben halt meg, miután kórházba szállították.
Ez a haláleset is jól mutatja a küldetés nehézségét
– jegyezte meg a szóvivő. A mentést az időjárási viszonyok többször is akadályozták.
Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerint mindent megtesznek az áldozatok hazaszállításáért. A minisztérium közölte, hogy a búvárok hozzátartozóinak támogatására együttműködnek a Divers Alert Network nevű szervezettel. A halálesetek okát még vizsgálják.
Az áldozatokat a jelentések szerint azonosították: Monica Montefalcone, a genovai egyetem ökológiaprofesszora és lánya, Giorgia Sommacal, valamint Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino kutató és Gianluca Benedetti búvároktató, akinek a holttestét megtalálták. Montefalcone és Oddenino egy hivatalos tudományos küldetés részeként tartózkodott a Maldív-szigeteken, ahol a tengeri környezetet és a klímaváltozásnak a trópusi élővilágra gyakorolt hatásait vizsgálták. A végzetes búvárkodás azonban nem volt része a kutatási programnak – közölte az egyetem. A másik két áldozat - Sommacal egyetemi diák és Gualtieri friss diplomás - pedig nem volt a tudományos misszió tagja.
Két olasz szakértő - egy mélytengeri mentőspecialista és egy barlangi búvár - is várhatóan csatlakozik a kereséshez. Az olasz külügyminisztérium szerint a barlang három nagy kamrából áll, amelyeket szűk átjárók kötnek össze. A kutatócsapatok pénteken kettőt átvizsgáltak, de a harmadikig nem jutottak el, azt szombaton tervezték átkutatni.
