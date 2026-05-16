Nem áll le a halálos számláló: Újabb áldozatot követelt a Maldív-szigeteki horrorbarlang

Életét vesztette egy helyi katonai búvár szombaton a Maldív-szigetek térségében, miközben azok után az olasz állampolgárok után kutatott, akik csütörtökön egy mélytengeri merülés során tűntek el, és a feltételezések szerint egy víz alatti barlangrendszerben rekedtek.

A Maldív-szigetek mesés, de rendkívül veszélyes víz alatti barlangrendszerei komoly kihívás elé állítják még a legtapasztaltabb mentőbúvárokat is Fotó: 123RF

Egy öttagú olasz búvárcsoport tagjai csütörtökön vesztették életüket, miközben felfedeztek egy barlangot mintegy 50 méteres mélységben a Vaavu-atollnál – közölte az olasz külügyminisztérium az MTI-vel. A mélytengeri merülés közben eltűnt búvárok közül csütörtökön csak egynek a holttestét találták meg 62 méteres mélységben, egy víz alatti barlangban, Alimathaa-sziget közelében, a Vaavu-atollon. A Maldív-szigeteken a szabadidős búvárkodás maximálisan engedélyezett mélysége 30 méter. Mohamed Hussain Shareef maldív elnöki szóvivő közlése szerint a katonai búvár keszonbetegségben halt meg, miután kórházba szállították.

Ez a haláleset is jól mutatja a küldetés nehézségét

– jegyezte meg a szóvivő. A mentést az időjárási viszonyok többször is akadályozták.

A Maldív-szigetek történetének egyik legnehezebb mentőakciója

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerint mindent megtesznek az áldozatok hazaszállításáért. A minisztérium közölte, hogy a búvárok hozzátartozóinak támogatására együttműködnek a Divers Alert Network nevű szervezettel. A halálesetek okát még vizsgálják.

Az áldozatokat a jelentések szerint azonosították: Monica Montefalcone, a genovai egyetem ökológiaprofesszora és lánya, Giorgia Sommacal, valamint Federico Gualtieri tengerbiológus, Muriel Oddenino kutató és Gianluca Benedetti búvároktató, akinek a holttestét megtalálták. Montefalcone és Oddenino egy hivatalos tudományos küldetés részeként tartózkodott a Maldív-szigeteken, ahol a tengeri környezetet és a klímaváltozásnak a trópusi élővilágra gyakorolt hatásait vizsgálták. A végzetes búvárkodás azonban nem volt része a kutatási programnak – közölte az egyetem. A másik két áldozat - Sommacal egyetemi diák és Gualtieri friss diplomás - pedig nem volt a tudományos misszió tagja.